El actor estadounidense Kevin Spacey (64) ha sido absuelto este miércoles por el tribunal de Southwark de Londres, de los más de una decena de delitos sexuales supuestamente cometidos contra hasta cuatro hombres, entre 2001 y 2013, de los que estaba acusado. La resolución ha llegado tras 12 horas y 26 minutos de deliberación y en un día clave, pues hoy mismo, el ganador de dos premios Oscar por Sospechosos habituales (1995) y American beauty (1999) cumple sesenta y cuatro años.

Kevin Spacey a su llegada al juzgado / Gtres

Según ha transcendido a la prensa, Spacey reconoció durante el juicio que es un «gran ligón». No obstante, negó categóricamente haber agredido jamás «de manera violenta» a las víctimas -ni a nadie-, que lo acusaban y afirmó, por su parte, que todas las relaciones habían sido consentidas. De hecho, en su declaración, se conoce que el intérprete se refirió a varias de las inculpaciones en contra de su persona. Concretamente a la de un hombre que le condujo en su vehículo a una fiesta a comienzos del año 2000 y que asegura que el actor lo agredió «de manera violenta, agresiva y dolorosa y le agarró la entrepierna de manera dolorosa» hasta casi provocar que «se saliera de la carretera». «Eso nunca ocurrió. En todos esos años, jamás me he embarcado en una misión suicida», expresó Spacey.

Asimismo, el actor hizo varias veces referencia a su sensación de destrozó y «reputación perdida» por lo ocurrido, y se mostró visiblemente emocionado tras escuchar el veredicto final de la justicia; y especialmente agradecido con Elton John por el testimonio, en calidad de testigo, que el cantante ofreció hace escasas semanas. Cabe recordar en este sentido, que el cantautor inglés declaró por medio de una videoconferencia desde Mónaco, en la costa mediterránea de Francia, donde fue consultado por una afirmación de una de las víctimas que aseguró que el actor de House of Cards le tocó sus partes íntimas antes de asistir a una fiesta precisamente en su casa.

Kevin Spacey en un evento / Gtres

Las primeras acusaciones contra Spacey se remontan al año 2017, cuando surgió el movimiento #MeToo para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones de abuso contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein.​ Tras esto, Kevin Spacey fue apartado de la mítica serie estadounidense de televisión creada por Beau Willimon, así como de otros proyectos en lo que iba a participar.

Inocente también en Estados Unidos

Kevin Spacey fue también acusado de agresión sexual en Estados Unidos. Sin embargo, fue declarado inocente por un tribunal civil de Nueva York en octubre del año pasado. Además, en 2019 se retiraron los cargos contra él en otro caso. En esta ocasión, el veterano intérprete fue acusado por Anthony Rapp, compañero de profesión, que aseguró que Spacey le había tocado sus partes íntimas y se había subido encima de él para intentar tener sexo en su apartamento en Nueva York cuando él era menor, a los 14 años, en una fiesta que se celebró en el año 1986. En la demanda interpuesta por Anthony Rapp, le reclamaba al protagonista de éxitos como American Beauty, 40 millones de dólares en concepto de compensación.