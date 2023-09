Todo el mundo conoce a Karlos Arguiñano por sus trabajos en la pequeña pantalla. Se ha convertido en uno de los cocineros más famosos del país, pero fuera de los fogones es propietario de varios negocios muy rentables. Destacan dos de ellos: un hotel y una bodega. Solamente con estas empresas genera unos ingresos de 6 millones de euros. Lo más importante para él, según ha declarado en varias ocasiones, es que en estas sociedades también participan sus hijos y su mujer. Son una familia unida que comparte todos los éxitos de Arguiñano.

Uno de los hijos de Karlos Arguiñano ha emprendido una aventura diferente y él no está implicado en este entramado empresarial. Karlos Jr. se ha decantado por el mundo del entretenimiento, por eso no trabaja con sus seis hermanos. El resto de la familia regenta un hotel en Guipúzcoa, una escuela de hostelería y una bodega. Eso sin contar con la productora que fundó para sacar al mercado sus propios programas y no depender de ningún director. Siempre se ha caracterizado por su libertad, le apasiona tomar sus propias decisiones, aunque no siempre elige el camino correcto.

Karlos Arguiñano y su hija Eva en una imagen de redes / instagram.com/eva_arguinano

El popular cocinero ha amasado una gran fortuna, pero en el pasado estuvo al borde de la ruina. Afortunadamente sus padres le enseñaron a esforzarse, así que aprovechó este aprendizaje para salir adelante y solucionar los errores que había cometido. Es hijo de una modista y de un taxista, por lo tanto pertenece a una familia humilde y nunca ha alardeado de sus logros. De hecho siempre que le han preguntado por los mismos ha asegurado que son fruto de María Luisa Ameztoy, su mujer y madre de sus hijos.

El negocio más rentable de Karlos Arguiñano

El chef es propietario de tres negocios muy importantes que operan a través de la misma empresa: Karlos Arguiñano Promociones SL. Esta entidad se encarga de gestionar el hotel de Guipúzcoa, la Escuela de Hostelería y la bodega. Los últimos datos que han salido publicados confirman que su facturación es millonaria. En 2021 registró 4.263.892 euros, 1,3 millones más que en el ejercicio anterior.

Karlos Arguiñano en la playa / GTRES

Martín, uno de los hijos de Arguiñano, es el director de esta empresa fundada en 1991, año en el que Carlos debutó en televisión. La sociedad cuenta con más de 50 empleados, entre los que se encuentran María Luisa Ameztoy. Martín consiguió que la empresa de su padre consiguiera unos beneficios de 276.155 euros. Entre los tres negocios citados anteriormente destaca el hotel KA, que también tiene servicio de restaurante. Está ubicado en un palacete de principios del siglo XX, justo al lado de la costa de Zarautz. Tiene 12 habitaciones y siempre ha recibido críticas muy positivas.

La otra empresa de Arguiñano

Karlos Arguiñano Promociones SL no es la única empresa del mítico cocinero, también es propietario de Irusta Gain SL, una sociedad que fundó en 1997 debido a todos los éxitos que estaba cosechando en la pequeña pantalla.

Karlos Arguiñano sonriendo / Gtres

Arguiñano apostó por diversificación e intentó multiplicar su fortuna probando suerte en negocios que no tuvieran que ver con los fogones. Por ese motivo inauguró su propia productora y empezó a ser responsable de programas que contaron con los mejores profesionales. A pesar de que ha cosechado grandes éxitos con Irusta Gain SL, en estos momentos la actividad de la citada empresa ha cambiado. Ahora es una agencia de publicidad que gestiona los derechos de imagen del famoso chef.

El cambio anterior fue muy beneficioso, pues en 2021 la sociedad facturo 1.761.015 euros. Uno de sus objetivos es gestionar la venta de libros y el resto de productos que llevan la marca de Karlos Arguiñano. Todo esto ha hecho que a sus 75 años, el presentador se convierta en uno de los rostros más poderosos delante y detrás de las cámaras.