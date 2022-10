Karim Benzema: así es Jordan Ozuna, la mujer que ha enamorado al nuevo Balón de Oro

Karim Benzema ha confirmado lo que era un secreto a voces al conseguir ganar su primer Balón de Oro. La estrella del Real Madrid se ha llevado el premio que le acredita como mejor jugador del mundo durante la última temporada, en una gala que se ha celebrado este lunes por la tarde en el Théâtre du Châtelet de la ciudad de París. Hasta allí se ha desplazado el francés pero no ha viajado solo. Al margen de con algunos compañeros de equipo que también estaba nominado, como Thibaut Courtois, Karim ha estado arropado por su nueva novia: Jordan Ozuna.

Karim Benzema may have found love. He spent his vacation with his probable new partner Jordan Ozuna, a 32-year-old American model. @diarioas #rmlive ❤️ pic.twitter.com/YtNw9SUGXy — Los Blancos Live (@TheBlancosLive) July 2, 2022

¿Quién es esta mujer que ha conquistado el díscolo corazón de Karim Benzema? Jordan nació hace 32 años en Maryland, Estados Unidos. Se desempeña profesionalmente como modelo y ha formado parte de algunas de las mejores agencia de representación, como Tricia Brink Management, The Salt Agency, Caroline Gleason Management y State Management. Tampoco hay que olvidar su faceta en redes sociales, donde ejerce como influencer con fotos muy profesionales que comparte con sus 364.000 seguidores. Sin embargo, antes de alcanzar la fama ejerció como camarera en un club nocturno de Las Vegas.

Los rumores de relación con el 9 del Real Madrid comenzaron este verano, cuando ambos fueron vistos en actitud muy romántica a bordo de un yate. A la pareja le une su pasión por viajar. Aunque viven su amor a distancia (ella reside en Estados Unidos) se ven con mucha frecuencia. Jordan ha viajado a países tan variopintos como Grecia, Bali, Francia, Reino Unido o Alemania. Después de hablar mucho de su romance, la maniquí decidió hacerlo público con una storie en Instagram abrazando al flamante Balón de Oro.

En cambio, Benzema aún no ha publicado ninguna imagen junto a su nueva pareja. No obstante, esto no sorprende puesto que él siempre se ha mostrado muy timorato y precavido a la hora de hablar de sus relaciones sentimentales. Las dos mujeres que habían marcado su vida por completo anterior a esta relación fueron Chloé de Launay y Cora Gauthier, las madres de su hija Melia y su hijo Ibrahim. Los pequeños son la felicidad diaria del madridista: «Mis hijos lo son todo. Son mi mundo. No sabría explicarlo. Todavía son muy pequeños para hablarles de la vida pero quiero que busquen un trabajo, que respeten a sus padres y a la gente. Eso es lo que quiero para ellos», decía en una entrevista el pasado año.

Jordan Ozuna no esconde su noviazgo con Karim Benzema y este pasado domingo publicó una storie en Instagram desde el Santiago Bernabéu. La modelo norteamericana acudió al feudo del Real Madrid a presenciar el partido de liga que enfrentó a los blancos contra el FC Barcelona. Un encuentro que se saldó con victoria para el equipo capitalino por 3-1 y en el que Jordan celebró un gol de su novio, el que abrió el marcador.