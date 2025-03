Junco, la viuda de Bernardo Pantoja, y Pinocho, el sevillano que se declara hermano de Anabel Pantoja, han unido sus fuerzas para sobrellevar las polémicas que les enfrentan con el clan Pantoja. Hace unos meses, Luis Vicente Rico -más conocido como Pinocho-, aseguró tener muchas pruebas que confirmarían que es el hermano de Anabel. Por su parte, la creadora de contenidos, que entonces estaba completamente volcada en el estado de salud de su hija Alma, siempre ha optado por el silencio en este caso a pesar de que el andaluz aseguró el pasado mes de enero que le faltaba la prueba de ADN que probaría su supuesto parentesco. «Ya se demandó a Anabel Pantoja y, por lo visto, ella no ha contestado a la demanda. Creo que, por lo que está pasando ahora, pues no me va a contestar», dijo.

Hace justo una semana, Paloma García-Pelayo destapó que, por su parte, Isabel Pantoja había tomado medidas legales contra Junco, la última mujer de Bernardo Pantoja. El motivo es porque la bailarina japonesa sigue viviendo en el domicilio en el que residía con el padre de Anabel y que es propiedad de la tonadillera. «Quería recuperarla y finalmente, después de encuentros personales, ha interpuesto una demanda que ha sido tramitada. Además, le ha pedido 45 .408,21 euros. La demanda está en curso y emitida. Junco se queda a vivir como viuda en la casa de Isabel Pantoja que ocupaba su hermano. Por lo tanto, Isabel está en su derecho de reclamarlo», dijo la tertuliana.

Bernardo Pantoja y Junco. (Foto: Gtres)

La alianza entre Junco y Pinocho

Jorge Borrajo, director de la revista Semana, ha acudido esta tarde como viene siendo habitual a TardeAR, el programa de las tardes de Telecinco en el que colabora. El tertuliano ha apuntado que «tiene conocimiento de que Junco y Pinocho se veían de manera asidua, y se les ha podido fotografiar».

En el espacio vespertino, el director ha explicado además el motivo de la alianza de dos archienemigos del clan Pantoja: «Los motivos, hasta donde nosotros sabemos, Pinocho quiere apoyar a Junco. Pinocho y Junco han pasado muchísimo tiempo juntos. Recordemos que Bernardo con Pinocho ha pasado mucho tiempo, y Junco estaba con ellos».

Anabel Pantoja y Pinocho/ Gtres

Tal y como ha apuntado, Pinocho, que es conocedor de la situación legal que enfrenta a Junco con la intérprete de Marinero de Luces, ha querido mostrar su apoyo a la bailarina japonesa: «Él considera que a Junco se le quiere echar de casa, recordemos que Isabel Pantoja quiere echarla del piso en el que vive y que es de ella. Pinocho le está mostrando un apoyo personal e incluso económico. Junco tiene serios problemas económicos, y está ayudándola. Le va dando dinero».

Finalmente, el director de Semana ha aclarado que, «no es que hagan un frente común contra el clan Pantoja», pero sí que es conocedor y consciente de que «es una alianza que ni a Isabel ni a Anabel les va a gustar» por las polémicas que han protagonizado tanto con Junco como con Pinocho en los últimos años.