Julio Iglesias vuelve a estar en un lugar privilegiado en la vida de los Trump. Todo gracias a una millonaria operación inmobiliaria con la que se ha convertido en el nuevo nexo de unión entre Ivanka Trump y el todavía Presidente de Estados Unidos, y que ha hecho ganar al intérprete de ‘La vida sigue igual’, 26 millones de euros. Según informa ‘Page Six’, el artista ha vendido una de sus propiedades situada en Indian Creek Island, en Miami, a la hija mayor de Donald Trump. Una casa que se encuentra a poco más de una hora de Mar-A-Lago, el lujoso complejo que posee su padre en Palm Beach y donde, al parecer, podría mudarse cuando abandone la presidencia de los Estados Unidos, el próximo 20 de enero.

Esta residencia de Indian Creek, que lleva a la venta desde hace tres años, cuenta con 244 metros de playa privada y muelle con acceso directo a la bahía de Biscayne. Según los medios americanos se trata de una de las cuatro parcelas que el intérprete puso a la venta en el año 2017. Invertir en estas parcelas respondía a la idea de construir una vivienda para cada uno de sus hijos junto a la casa en la que él mismo residía con su mujer. Pero con el paso del tiempo cambió de idea y finalmente decidió ponerlas a la venta por separado. Ivanka Trump y su marido, Jared Kushner, se han hecho con la parcela número 7, cerrando la transacción hace solo unas semanas tras una negociación por la que han conseguido comprarla rebajando el precio en casi dos millones de euros.

Con esta operación además, Julio Iglesias parece que acerca posturas con los Trump. Ni Ivanka ni él mismo han tenido en cuenta lo que dijo en el año 2015 cuando, tras casi 20 años de amistad, Julio marcó distancias con Donald Trump cuando este anunció su candidatura a las elecciones presidenciales. El padre de Enrique Iglesias no tuvo reparo en cargar contra el presidente electo debido a sus declaraciones en contra de la inmigración. «He cantado muchas veces en sus casinos, pero no volveré a hacerlo (…) Cree que puede arreglar el mundo olvidando lo que los inmigrantes han hecho por su país», declaró entonces a ‘La Vanguardia’. Unas palabras que tuvieron una rápida contestación a través de la cuenta de twitter de Trump: «¡Perfecto!, De todas formas ya no me gustan ni su voz ni sus actuaciones».

A una hora de Mar-A-Lago

Con la compra de esta parcela, Ivanka tendrá un lugar donde residir más cerca de su padre. Todo apunta a que los Trump abandonarán la Casa Blanca el próximo 20 de enero, después de que se haga el traspaso de poderes a Joe Biden, y pondrán rumbo a su casa de Mar-A-Lago en Palm Beach. Hace solo una semana la revista ‘People’ publicaba que Melania Trump se había dejado ver por las inmediaciones del lugar buscando colegio para su hijo Barron. Pero además el personal de la casa ya habría empezado a preparar el que será su nuevo hogar, comenzando con unas obras de ampliación que ya están en marcha.

Esta casa es una de las propiedades más queridas por el matrimonio Trump. Allí fue donde celebraron su enlace hace quince años y es allí donde han estado disfrutando de los fines de semana durante la legislatura que ha tenido al millonario empresario en la Presidencia norteamericana. Donald Trump la adquirió en 1985 por algo más de cuatro millones de euros y consta de 127 habitaciones, baños chapados en oro, spa, piscina con vistas al mar, club de playa y seis pistas de tenis. El año pasado el matrimonio presentó la llamada ‘declaración de domicilio’, donde ya figuraba la conocida como ‘Casa Blanca de invierno’ como domicilio en vez de su impresionante ático en la Trump Tower de la Quinta Avenida de Nueva York.