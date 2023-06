La vida de Julio Iglesias ha dado un giro de 180 grados desde que en 1962 dejase a un lado el fútbol para comenzar a dar los primeros pasos en la música. Ahora, la mayor característica que le ronda es la hermeticidad y la lejanía del foco mediático. Desde hace tiempo su nombre ya no suena con tanta fuerza, lleva una vida tranquila entre Punta Cana y Miami y su estado de salud es constantemente cuestionado. Precisamente este último tema ha sido el motivo de sus reapariciones en la red.

Sin ir más lejos, recientemente el canal América TV aseguraba que el intérprete de Me olvidé de vivir estaba atravesando un momento complicado, añadiendo que tenía varios problemas físicos y de movilidad. Pero no todo quedaba ahí, sino que uno de los periodistas del programa A la tarde añadía que su memoria también estaba fallando. Unas palabras que no habrían sentado nada bien al cantante en cuestión, que no ha dudado en rebatirlas a través de la red, como ya acostumbra a hacer. «Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre», ha sido tajante, dejando claro que su retiro (de lo más mediático) ha sido una decisión motivada por él mismo, no por ningún problema de salud ni nada que haga saltar las alarmas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Iglesias (@julioiglesias)

Un periodo de paz después de tanta fama que ha cogido con más ganas que nunca, aunque haya querido dejar a un lado las entrevistas, la actualidad y ser protagonista de la crónica social, ese que un día fue con mucho gusto. El intérprete de Esos amores comenzó a tocar la guitarra por cosas del destino y acabó ofreciéndole a una discográfica sus temas. El 17 de julio de 1968 se proclamó vencedor del Festival Internacional de la Canción de Benidorm, y de ahí al estrellato. Unos años después fue reconocido como el artista que más discos vendió en más idiomas en el mundo y también como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional, un título que mantiene a día de hoy.

Ahora, a pesar de estar completamente alejado de aquello que le hizo brillar, continúa al lado de la mujer de su vida y su gran amor, Miranda Rijnsburger. La exmodelo y el intérprete de Abrázame se conocieron en 1990 en el aeropuerto de Yakarta. Entonces, Miranda se acercó al ver el revuelo que había y se encontró con el cantante: «Lo vi rodeado de mujeres y pensé que alguna de ellas era su esposa. No estaba al tanto de su vida personal. Se acercó y me propuso que fuese a verlo cantar esa noche. Tuve dudas. Yo sabía quién era…». 33 años después, su amor sigue latiendo como el primer día.