Buena noticia para arrancar la semana. Julia Otero ha reaparecido en Onda Cero para ponerse al frente de su programa ‘Julia en la Onda’ tras seis meses de ausencia. Fue el pasado mes de febrero cuando enmudeció a todos al desvelar que tenía que hacer frente al cáncer que le habían diagnosticado. En medio de su proceso de recuperación, la periodista no ha querido perderse el arranque de la decimoquinta temporada del programa que ella misma conduce. No obstante, su vuelta es temporal, según ha informado la propia cadena radiofónica.

Julia Otero no ha querido acaparar demasiado atención a su regreso, pero sí que ha dejado un mensaje de superación y de aliento para todos aquello que, como ella, se encuentran luchando contra esta enfermedad: «Si te caes siete veces, levántate ocho; es un mensaje que quiero compartir con las personas que están atravesando una tormenta, sea la que sea. Aquí está la radio para hablarles, acompañarles y para hacerles reír, llorar, pensar…seguimos como siempre, somos ambiciosas y guerreras».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Onda Cero (@ondacero)

Asimismo, Julia Otero ha expresado con naturalidad cómo vivió el momento en el que supo que su sino había cambiado con la aparición del cáncer: «La vida te reserva sorpresas que lo cambia todo». Se le ha escuchado exultante: «No saben la ilusión que me hace este arranque de hoy».

El último escollo de Julia Otero

El feliz regreso de su vuelta a las ondas ha tenido un cariz un tanto sombrío y es que no va a ser definitivo. Julia Otero tiene que pasar próximamente por el quirófano: «Si las fuerzas lo permiten, yo les voy a acompañar esta semana, pero que quede claro que es una vuelta provisional porque tengo una última tarea pendiente: llega el momento del bisturí», ha explicado.

La veterana periodista confía al máximo en su equipo de cara a su nueva ausencia: «En breve volveré a ausentarme y convertirme en la oyente más fiel de ‘Julia en la Onda’ y la fan incondicional de Carmen Juan y de un equipo entregado lleno de buenas personas, porque las malas personas no pueden ser buenos periodistas». Por último, Julia Otero tiene su deseo claro: «Van ya quince veces que les saludo después de las vacaciones de verano siempre con la misma esperanza, la de no perder su compañía».

Hay que destacar que no es la primera vez que Otero tiene que hacer frente a problemas importantes de salud. Entre los diecinueve y los veinticuatro años de edad se le diagnosticó un tumor abdominal, que la hizo pasar por el quirófano en hasta seis ocasiones. A esto se le suma que años tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y así lo narraba a ‘Vanitatis’: «Me han operado tantas veces… me extirparon todo el tiroides, y tampoco tengo bazo. Así que soy un prodigio de persona que consigue sobrevivir cada vez con menos órganos. No está mal. Porque puedo vivir normalmente. Soy hipotensa, que es una garantía de salud», comentaba.