Fue en febrero cuando Julia Otero sorprendió a sus oyentes, contando en directo que se le había detectado un cáncer. Una mala noticia con la que expresó el «miedo» que le daba pronunciar la palabra de la enfermedad que padecía: «No es fácil, pero ahí estamos», decía entonces tras explicar que solo seis días antes, durante un control rutinario, se le habían detectado «unos centímetros de células egoístas, de esas que no procuran el bien común, sino que olvidan y van por libre».

Casi cinco meses después, la locutora encara su última sesión de quimio. Así lo ha desvelado en las redes sociales, con un post en su perfil de Instagram donde, junto a una imagen en la que aparece en medio de un camino junto a su perro. «Respirar, pasear, protegerse del sol…preparándome para la última quimio!!!», ha escrito.

Los mensajes de cariño de amigos y seguidores, no han tardado en llegar. «Vaya pibonaquer a la sombra», le dice Mónica Carrillo. «Muy buena preparación, ánimo. Bravo mujer», escribe la actriz Luisa, mientras que su hija Candela recalca «¡la últimaaaaaaa!!!!!!».

No ha estado sola, su familia, sus amigos, su equipo y sus oyentes han estado arropándola a lo largo de estos meses de tratamiento, durante el que se ha permitido varios ‘descansos’ que ha aprovechado para regresar a su segunda casa. Ya lo dijo el mismo día que explicó lo que le ocurría, los médicos le habían recomendado que «entre quimio y quimio» se pasara de vez en cuando por el estudio «para dar la tabarra».

La primera vez que reapareció fue el 19 de marzo. Onda Cero volvía a contar con una de sus voces insignia que explicaba cómo estaba: «Aunque no me hayáis escuchado me he dedicado con mucho ahínco a la radio. No a esta, pero sí a la radio que me va a poner buena». Tras el parón impuesto por el cáncer, Julia ha ejercido de oyente de su propio programa, ‘Julia en la onda’. Y es algo que le ha hecho volver a valorar el gran trabajo de su equipo: «Hacéis mucha compañía, estoy aprendiendo a disfrutarlo», aseguraba.

Tras esta inesperada incursión de la comunicadora, el mismo día de su cumpleaños volvía a deleitar con su voz a través de la radio. «Hoy estoy muy bien, como una rosa», comenzaba diciendo. Añadía que los médicos habían decidido darle un descanso y aseguraba que lucharía «hasta el final». Además contó que el tratamiento estaba funcionando bien y que estaba feliz por el breve descanso que le habían dado los especialistas: «Esta semana de tregua me ha sentado como un beso», afirmaba.

Por supuesto, no faltó su mensaje de agradecimiento por las felicitaciones y los regalos en su 62 aniversario. Uno de esos regalos fue un enorme ramo de flores que le hicieron llegar sus compañeros a su domicilio y junto el que posaba en su Instagram. «Gracias por todas las felicitaciones y por todos los buenos deseos. Es un cumpleaños feliz, pese a todo. Celebrar la vida junto a las personas queridas nunca tuvo más sentido».

Por último, y antes de enfrentarse a esta última sesión de quimioterapia, Julia comenzaba su programa en directo el pasado 21 de junio. La propia emisora aseguraba que Otero «quería dar una sorpresa a los oyentes» y ha comenzado con su característico sentido del humor, presentándose como «la sustituta de Carmen Juan» -locutora que ocupa su lugar cuando no está-.