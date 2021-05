Julia Otero habla sobre su tratamiento contra el cáncer: «soy muy obediente»

Julia Otero está viviendo la etapa más complicada de su vida con todo el optimismo del mundo. A finales del pasado mes de febrero, la periodista desvelaba que padecía cáncer de colon, una enfermedad que la ha alejado temporalmente de los micrófonos para someterse a un tratamiento. Poco a poco, sin embargo, intenta recuperar su vida de antes, regresando a las redes sociales para informar a sus seguidores, que como es lógico están muy preocupados por ella. Este martes, la comunicadora ha reaparecido en su Instagram para desvelar parte del tratamiento que está siguiendo.

Junto a una imagen en la que aparece en mitad del campo, acompañada de su perro y disfrutando del aire libre, Julia ha contado cuál es la actividad que su oncólogo le ha pedido que haga todos los días: «Mi oncólogo me manda a paseo y soy obediente 😇. Cada día 6, 7 u 8 kms. Así se estimula la producción de unos seres muy simpáticos llamados neutrófilos», ha contado, desvelando a través de los hashtag ‘Me estoy haciendo un master’ y ‘ Curando y aprendiendo’ que está aprendiendo algunas cosas sobre medicina.

Sus seguidores no se han podido alegrar más de tener noticias suyas, y así se lo han hecho saber en los comentarios. A los mensajes de decenas de personas anónimas, se han sumado la de compañeros y amigos de profesión, que le han deseado todo lo mejor en estos tiempos. Mónica Carrillo, Borja Terán, Martina Klein o Andreu Buenafuente son solo algunos de los rostros conocidos que han escrito a Julia Otero.

Aunque las publicaciones no han desaparecido, han sido contadas las ocasiones en las que la veterana periodista se ha asomado a las redes sociales para hablar de su enfermedad. El pasado 18 de marzo, por ejemplo, aprovechó para agradecer, a través de Twitter, todo el cariño que está recibiendo y mandar un mensaje de tranquilidad: «¡Buenos días! No es fácil encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido estas semanas. Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas…Gracias a todos por empujar. Todo va bien».

Tampoco dejó de compartir el momento en el que se vacunó frente al coronavirus, animando con su ejemplo a que otras personas hagan lo propio. «#SegundaDosis #Covid Mi gratitud a los sanitarios y a la enfermera sabia, que además de vacunarme 💉, me descubrió el tomillo para reforzar las mucosas bucales. Compañeros de Quimio, tomad nota!!! Ánimo a todos los que estéis haciendo, como yo, este viaje duro hacia la salud. #Mimaos #TodoPasará ❤️🌈🌸🪴🌼🌟», escribo junto a una imagen en la que aparece vacunándose.

Con ganas de volver al trabajo

Fue la propia Julia Otero quien desveló a finales del mes de marzo que tiene cáncer. «Hola familia. Hola a todos. Después de una semana he llegado a la conclusión que tenía que compartir con mis oyentes la razón de mi ausencia. El martes pasado en un control rutinario llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de unas células egoístas. La palabra cáncer da miedo pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días. No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues me estoy aplicando el cuento», anunció. «Voy a estar un poquito de tiempo, no mucho, un poco fuera de combate. Unos poquitos meses. Aunque mi oncólogo dice que entre quimio y quimio, me deje de tonterías y que vaya a la radio a daros un poco la tabarra. Y eso es lo que pienso hacer. Y que amenazo con hacerlo en cuanto pueda