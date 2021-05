Julia Otero anunciaba el pasado 22 de febrero la noticia que nunca le habría gustado dar: el cáncer se había convertido en su compañero de vida. Una de las voces más importantes y consolidadas del panorama radiofónico español se veía obligada a dar un paso al lado para centrarse en su recuperación. Por delante tenía un proceso duro, costoso pero que afrontaba con una muy buena actitud: «Aunque la palabra cáncer da miedo, estoy aprendiendo a pronunciarla desde hace seis días», reconocía. Con ese mismo espíritu afronta un día tan ilusionante para ella como este 6 de mayo, fecha en la que cumple 62 años.

Si algo no la está faltando durante estos meses es el calor de sus compañeros, amigos, familia y demás usuarios de redes sociales que le mandan mensajes de apoyo. Es habitual ver cómo Otero se muestra agradecida: ¡Buenos días! No es fácil encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido estas semanas. Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas…Gracias a todos por empujar. Todo va bien», decía cuando se cumplía un mes de su retirada temporal.

Julia Otero está aprovechando estos meses alejada de la radio para disfrutar junto a su familia. Su principal apoyo es su hija Candela, junto a quien hace planes como pasear . Hace unos días también compartió que había sido vacunada con la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. El cáncer que le diagnosticaron la convertía en paciente de riesgo y por eso ha sido una de las primeras en obtener la pauta completa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julia Otero (@otero_julia)

«#SegundaDosis #Covid Mi gratitud a los sanitarios y a la enfermera sabia, que además de vacunarme 💉, me descubrió el tomillo para reforzar las mucosas bucales. Compañeros de Quimio, tomad nota!!! Ánimo a todos los que estéis haciendo, como yo, este viaje duro hacia la salud. #Mimaos #TodoPasará ❤️🌈🌸🪴🌼🌟», escribía. Otero recibió el cariño mediante comentarios de artistas como Dani Martín, Miguel Ángel Silvestre, Noemí Galera, Mónica Carrillo o Andreu Buenafuente.

Con valentía, fuerza, optimismo y ganas de derrotar al cáncer, Julia Otero sopla las velas de un cumpleaños duro en lo emocional. Desea volver cuanto antes a sentarse delante del micrófono de ‘Julia en la Onda’, el programa de Ondacero que lleva dirigiendo desde 2007 en la franja del mediodía. Ella misma tomó la decisión de apartarse para batallar contra la enfermedad: «Voy a estar un poquito fuera de combate, unos meses. Mi oncólogo insiste en que entre quimio y quimio me deje de tonterías y vaya a la radio, así que amenazo con hacerlo», decía el pasado mes de febrero.

La periodista trató con naturalidad el asunto y se despidió de sus oyentes con un alegato de esperanza: «Que sepáis que ahora sí sé exactamente lo que se siente y os digo una cosa: Si la ciencia envía un robot a Marte que llega a la hora prevista, ¿Cómo no vamos a superar eso? Pues venga. Un beso a todos y recordar que el cariño y la bondad son siempre el mejor pronóstico».

¡Felicidades, Julia!