Julia Janeiro, ¿Nuevo zasca a Belén Esteban por su papel como madre?

Julia Janeiro (20) ha utilizado sus redes sociales, al igual que muchos otros rostros conocidos de nuestro país y fuera de nuestras fronteras, para mandar un cariñoso mensaje a su madre, María José Campanario (43) con motivo del Día de la madre que, tradicionalmente, se celebra cada primer domingo de mayo. Lo ha hecho concretamente, a través de un stories de Instagram con una foto de ella arropada a su progenitora. «Feliz día de la madre a la mejor del mundo con diferencia. Gracias por acompañarme y estar ahí en cada paso que doy y por enseñarme de verdad lo que es ser una buena madre», ha escrito junto al emoji de un corazón.

Unas palabras, las últimas, que más allá de la emoción, algunos de sus más de doscientos mil seguidores en la citada red social, han interpretado como un nuevo zasca a Belén Esteban (49), quien fuera pareja sentimental de su padre, Jesulín de Ubrique (49), durante cinco años; pese al hermetismo de Julia para con su vida privada y las informaciones que la salpican directa o indirectamente en televisión.

Y es que la instantánea llega escasos días después de que la joven plantara cara a la colaboradora de Sálvame tras sus palabras contra el torero por la que sería su nula implicación en la vida de su primogénita. «No tengo absolutamente nada de lo que hablar. Él y los suyos saben lo que hay. A esa la he parido yo, pero es tuya. Tuya, aunque otras personas que están cerca de ti dicen que no (…) Ten cojones con quien los tienes que tener, no conmigo. Ante esa, mato, porque es la que me duele a mí. Entiendo que tú tengas cuatro, pero yo tengo una», fueron las palabras de la de Paracuellos. «El verdadero amor de mi vida. Te amo, papá», escribía Julia minutos después junto a una fotografía del diestro.

La guerra abierta entre Jesulín de Ubrique y Belén Esteban está nuevamente en el foco mediático después de que se desvelara que el líder del escalafón taurino durante tres años consecutivos en los años noventa, iba a ser el primer invitado de la nueva temporada de Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Telecinco que conduce Bertín Osborne (68). Asimismo, en los últimos días, Jesulín ha acudido a El Hormiguero con motivo de promocionar su participación en El camino a casa, un formato de Atresmedia creado por Albert Espinosa (49), cuya premisa es que «sólo conociendo la infancia de las personas, puedes llegar a saber cosas sobre su futuro».

Jesulín de Ubrique y Belén Esteban se conocieron en 1995, durante el mejor momento a nivel profesional del gaditano, y tras un cruce de miradas que derivó en una conversación y un flechazo, según ha contado en varias ocasiones la colaboradora de televisión. Sin embargo, ambos no decidieron hacer pública su relación hasta dos años más tarde de comenzar su romance. Fruto de su amor, en el año 1999, nació su única hija en común. Un nacimiento que provocó la mudanza de la pareja a Ambiciones, la gran finca del torero, en Prado del Rey, en Cádiz, que, lejos de afianzar su amor y su familia, sirvió para poner punto y final a su noviazgo en el año 2000, sin llegar a pasar por el altar.