Juanma Castaño libera la tensión junto a Helena Condis a pie de playa

Aprovechando la recta final de este verano, Juanma Castaño y su pareja, Helena Condis, han decidido poner rumbo hacia uno de los destinos más concurridos por los rostros conocidos de nuestro país durante la temporada estival.

Los periodistas deportivos han escogido como destino vacacional Cádiz, para no solo disfrutar de sus eternas playas y sus espectaculares puestas de sol, sino para disfrutar de su particular gastronomía mediterránea.

Juanma Castaño, en Cádiz. (Foto: Gtres)

Antes de volver a la rutina, Juanma y Helena se han dejado ver por el mencionado lugar en una actitud relajada, disfrutando de una romántica jornada de playa en la que la buena sintonía entre ambos marcaron los tiempos de esta especial escapada al sur de España.

Durante el tiempo que han permanecido en la orilla del mar se ha podido ver cómo ambos estaban sentados en dos sillas mientras él miraba el móvil y ella leía un libro. No faltaron los abrazos, los besos y las muestras de cariño que confirmaron que atraviesan un dulce momento de su historia de amor. Una historia de amor que se ha creado bajo los cimientos del más absoluto hermetismo.

Juanma Castaño y Helena Condis. (Foto: Gtres)

Su historia de amor

Llevan juntos tres años y, pese a que la discreción forma parte de su día a día, su romance salió a la luz en el verano de 2021, cuando, sin querer, Juanma dejó ver el fondo de su pantalla de móvil durante un directo junto a Ibai Llanos.

Después de lo ocurrido, la pareja tomó la decisión de no esconderse más y reaparecieron por primera vez de la mano en el marco de unos premios de música en Madrid.

Juanma Castaño y Helena Condis de vacaciones. (Foto: Gtres)

Sobre si pasarán por el altar es todavía una incógnita sin resolver. Castaño, natural de Gijón reveló que si ganaba el talent culinario de RTVE se casaría con Helena Condis. Sin embargo, por ahora, nunca ha confirmado que haya dado ese paso.

La discreción por bandera

Y es que, pese a que su relación genere interés en el papel cuché, lo cierto es que prefieren no traspasar esa línea. «Creo que hay barreras en el periodismo que es la vida íntima de las personas. Yo soy un periodista deportivo y, cuando salgo de aquí a hacer la compra, no me gustaría tener un fotógrafo a la puerta de casa», explicó Juanma Castaño en una entrevista a El Mundo tras convertirse en uno de los ganadores de MasterChef Celebrity.

Además de compartir su vida sentimental, Juanma Castaño y Helena Condis están unidos por su pasión por la comunicación. El periodista dirige El partidazo de COPE y Condis forma parte del equipo del programa Tiempo de juego.