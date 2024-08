Javier Ungría y Raquel Arias: máxima complicidad en las playas de Ibiza

Fue el pasado 17 de julio cuando la crónica social se hizo eco de que Elena Tablada se había impuesto en el juicio por la custodia de su hija contra Javier Ungría. La diseñadora conseguía hacerse con la tutela de su hija en común con el ex concursante de Supervivientes, tras más de un año con el caso en los juzgados. Una decisión por parte del juez que Javier estaba dispuesto a recurrir, aunque no sin antes disfrutar del buen tiempo y del verano como uno más de entre las celebridades españolas que escogen Ibiza para pasar unos días de descanso y desconexión; y quién sabe si también para sonreír al amor.

En las últimas horas, LOOK ha tenido acceso a unas fotografías en las que Javier Ungría se muestra a caballo entre las aguas cristalinas y los lujosos chiringuitos de la Isla Blanca. Y lo cierto es que lo hace muy bien acompañado. El ex de Elena Tablada ha puesto rumbo a Ibiza junto un grupo de amigos entre los que se encuentra Raquel Arias, la que fuera colaboradora de Así es la vida y ex concursante del ya citado reality en su edición de 2023. Con esta última, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto del grado de amistad que los une, Javier se ha dejado ver de lo más cómplice y cariñoso, sumido en el mar. Lo que deja ver que su relación con la joven es cuanto menos estrecha.

Javier Ungría y Raquel Arias, en Ibiza. (Foto: Gtres)

Esto llama especialmente la atención teniendo en cuenta las palabras que tanto Raquel Arias como Javier Ungría pronunciaron hace escasos meses, tras la salida del segundo de Supervivientes. «Yo siempre se lo he dicho, que es guapísimo. Me sorprendió mucho cuándo lo conocí. Pensaba que era el típico tío serio, distante, pero luego lo conocí y era otra cosa», declaró Raquel Arias sobre Ungría. «Nos vemos mucho, tomamos unos vinos, lo pasamos bien, te lo juro que me lo llevo como amigo porque ha sido un descubrimiento 10», dijo por su parte el empresario sobre la colaboradora de televisión. Raquel, cabe destacar además, fue una gran defensora de Javier Ungría durante el tiempo que permaneció en Honduras. De hecho, en una de sus apariciones en público, la televisiva se mostraba sorprendida de que Ungría no hubiese llegado más lejos en el concurso.

Todo sobre Raquel Arias, la mujer a quien relacionan con Javier Ungría

Natural de Cáceres, Raquel Arias se trasladó a Madrid a una edad muy temprada. Estudió Turismo y dos másteres, si bien muy pronto descubrió que su verdadera vocación estaba ante las cámaras y se formó en interpretación y conducción de programas. En televisión, la joven de 32 años ha participado en espacios como el programa de humor Se hace saber, de TVE, y la serie B&B, de boca en boca, de Telecinco. Asimismo, fue concursante y ganadora del reality Insiders en su segunda temporada para Netflix y; hasta el final de su emisión el pasado mes de julio, Raquel Arias trabajaba como colaboradora de Así es la vida, un puesto para el que fue fichada tras su paso como concursante de Supervivientes 2023.

Como modelo, Raquel también ha hecho sus pinitos, convirtiéndose en la segunda finalista del certamen Miss Universe Spain representando a Madrid. Además, en 2013 representó a España en el Miss Tourism International, desarrollado en Kuala Lumpur, en Malasia.

En lo sentimental, Raquel Arias se mantiene en un segundo plano mediático. No se le conoce ninguna pareja a excepción de un hombre anónimo del cual habló tras su salida de Supervivientes, cuando fue relacionada con el sobrino de Pocholo, Bosco Blach Martínez-Bordiú tras acudier juntos al estreno de una película. «Llevo seis años con él en una relación en la cual estoy inmensamente feliz y ojalá muchos encontraran una relación como la que tengo», expresó.