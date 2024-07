Javier Ungría está decidido a recurrir la sentencia del juicio por la custodia de su hija en común con Elena Tablada. Así lo ha asegurado hace escasos minutos a los micrófonos de Gtres, tras ser preguntado expresamente por ello. El ex concursante de Supervivientes ha negando las últimas informaciones que han dado a su ex pareja ganadora de la batalla judicial, si bien está dispuesto a luchar por la custodia compartida. «Al final lo que ha dicho el juez es que sigamos como estamos», ha comenzado diciendo. «La custodia es para ella porque tiene dos días más que yo, otra cosa es que se quiera vender que a mí me han quitado ala niña. Yo voy a intentar tener ese día de más, al final no pido nada más que lo equitativo», ha añadido.

Fue el pasado miércoles 17 de junio cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de la noticia: Elena Tablada ganaba el juicio a Javier Ungría por la custodia de su hija en común, después de cerca de dos años de batalla judicial. «Le conceden la custodia total», explicó el periodista Aurelio Manzano sobre el asunto, quien desveló, asimismo, que en la decisión del juez había tenido un papel relevante el «informe del detective privado y las pruebas presentadas» por ella. «Elena gana a Javier el juicio por la custodia de su hija. Le conceden la custodia total. El informe del detective privado y las pruebas por Elena han sido determinantes», dijo el tertuliano.

Javier Ungría, en el interior de un coche. (Foto: Gtres)

Esto último ha sido desmentido de manera tajante por el propio Javier Ungría. Según el empresario, las pruebas aportadas por Elena Tablada, derivadas de la investigación de un detective contratado por la diseñadora, no han sido para nada determinantes en la resolución del caso. De hecho, ni siquiera habrían sido motivo de estudio. «No ha tenido nada que ver. No es así y ella sabe que no. Esas pruebas ni siquiera se estudiaron porque eran pruebas que demostraban que tenía una actividad normal, un padre normal y con una vida normal», ha dicho Javier.

Elena Tablada, cabe recordar en este sentido, contrató a un detective privado para investigar a Javier Ungría de cara al proceso de divorcio y no por nada que tuviera que ver con cuestiones amorosas, pues cuando entró en juego el agente, ambos ya habían anunciado su ruptura. Javier Ungría y Elena Tablada pusieron punto y final a su historia de amor en agosto de 2022, después de más de seis años de amor y una hija en común. No obstante, sus continuos rifirrares han mantenido a la ex pareja en el foco mediático hasta ahora.

Javier Ungría, en el interior de un coche. (Foto: Gtres)

La prioridad de Elena Tablada con su hija en común con Javier Ungría

Durante el tiempo que ha durado la batalla legal entre la ex pareja, la máxima prioridad y defensa de Elena Tablada ha sido que su pequeña crezca junto a la hija que tuvo en común con David Bisbal, Ella, sin impedir, eso sí, que su padre pudiera verla cuando quisiera. Por su parte, Javier Ungría, buscaba conseguir la custodia compartida. «Quiero que mis niñas se críen juntas y con valores. Así llevo haciéndolo desde hace 13 años que me convertí en mamá. Pelear o batallar son palabras muy feas. Yo lo único que quiero es lo mejor para mis niñas y por eso me entrego tanto en cuidarlas y protegerlas», desveló Tablada en una entrevista en el programa Y ahora Sonsóles, en Antena 3.