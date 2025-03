Juan José Ballesta ha reaparecido en un photocall tras ser exculpado por una acusación de agresión sexual. Hace dos años, una mujer con problemas psiquiátricos le denunció por supuestamente violarla en el cajero de un banco. La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla consideró que la versión de la denunciante tenía «múltiples contradicciones sin elementos que apoyaran su testimonio». Además, el médico forense que la analizó aseguró que padecía esquizofrenia debido al consumo de drogas y alcohol: «Desde el punto de vista médico forense resulta verosímil que la mujer presentase alteradas sus capacidades cognitivas y volitivas en el momento de los hechos, cuando llevaba un tiempo sin tomar la medicación».

Tras dos años envuelto en esta polémica que ha acaparado tantos titulares, el actor ha reaparecido sonriente y acompañado por dos de las mujeres de su vida al estreno de Punto Nemo en Madrid, donde ha hablado sobre su pasada situación judicial y sobre uno de los pilares de su vida, su hijo Juanjo, de 16 años, fruto de su relación con Verónica Rebollo.

Juan José Ballesta. (FOTO: GTRES)

La vida actual del hijo de Juan José Ballesta

Días después de que haya salido a la luz la sentencia que le exculpa al actor de agresión sexual, Ballesta ha reaparecido para decir que está muy feliz por la resolución, por la nueva vida que comienza y por los proyectos profesionales que tiene entre manos: «Muy contento de que se hayan solucionado las cosas y ahora con el teléfono para que me llamen para nuevos proyectos. Van saliendo cositas, tenía muchas ganas. El cine y la televisión es mi vocación».

Durante estos dos últimos años, aunque el ex concursante de Master Chef Celebrity ha estado inmerso en una batalla legal y ha sido cuestionado por muchas personas tras el escándalo con una mujer en la sucursal de un banco, también ha estado arropado por su entorno más cercano, que le ha acompañado a este evento: «He tenido a madre y mi hermana que, de hecho, me han acompañado y he hecho el photocall con ellos». Sin embargo, ha comentado que no ha sido así con todo el mundo: «El círculo de amistades lo he cerrado y esto sirve también para darte cuenta de lo que pasó y ahora mirar para adelante».

Finalmente, el actor también se ha pronunciado sobre su hijo Juanjo, quien también ha sido uno de los apoyos fundamentales en estos dos últimos años. Ballesta, además, ha comentado lo orgulloso que está del menor, que ha optado por no seguir los pasos de su padre en el cine: «Juanjito está trabajando en el desguace y súper a gusto. No le llama nada este mundo y eso que se ha criado en los rodajes, pero va a lo suyo. Lo llevaba a todos los sitios y no le gusta. Lo que le motiva a él, me motiva a mí. Si al él le motiva estar en el taller y en el desguace, para adelante. Me hubiera gustado que hubiera sido actor, evidentemente».