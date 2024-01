‘La Macarena’ en directo, un buen Rioja y el mejor jamón: así fue la fiesta de cumpleaños de Juan Carlos I

Una vez que los Reyes Magos ya han dejado sus regalos y se han despedido hasta el próximo año, las cuestiones relativas a los reyes -pero no a los de Oriente- siguen llenando titulares. Para Juan Carlos I, Sus Majestades llegan siempre unas horas antes que para el resto del mundo ya que cumple años en la víspera del 6 de enero. Las sorpresas comienzan para él cada 5 de enero, pero las que ha recibido en esta ocasión son palabras mayores.

El Rey Juan Carlos I y la infanta Elena en el día de su sesenta cumpleaños / Gtres

El emérito se ha dado un baño de cariño, de amor y de placeres tras convertirse en protagonista de su celebración de cumpleaños. El padre de Felipe VI disfrutó de una cena privada en el jardín de su casa de Abu Dabi, organizada por la infanta Elena y tres de los mejores amigos de Juan Carlos I: el regatista Pedro Campos, el dentista Eduardo Anitua y el restaurador Miguel Arias, dueño del restaurante Flanigan de Mallorca.

Hasta Emiratos se desplazaron unos 80 invitados, que disfrutaron de un doble festejo. Por un lado, una comida en el hotel Four Seasons y posteriormente una cena en la gran mansión de 1.000 metros cuadrados. No faltó la comida de primera calidad para hacer un regalo a los sentidos de los asistentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOS DEL RIO (@losdelriooficial)

Dos de los invitados a la fiesta de Juan Carlos I fueron Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones. Dos nombres que puede que muchos no les diga nada, pero que enseguida identificarán por su nombre artístico: Los del Río. Aunque jugaron al despiste hasta última hora, finalmente acudieron. Y fueron los grandes animadores de una velada en la que no faltó el buen jamón y mejor vino, concretamente, de las bodegas riojanas de Marqués de Murrieta. No en vano, es el caldo favorito del marido de la Reina Sofía. Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, conde de Creixell y barón de la Pobadilla, fue el encargado de llevar, según informa La Otra Crónica.

Los artistas musicales, naturales del municipio sevillano de Dos Hermanas, han roto el hermetismo instalado en torno a la fiesta de cumpleaños del ex monarca. Lo han hecho en el programa Vamos a ver, desgranando algunos detalles. Hubo un gran buffet con todo tipo de comida y Juan Carlos I sopló las velas de una tarta.

La música flamenca fue la protagonista de la cena, que hicieron una especie de tablao, arrancándose por bulería y por soleá. Por supuesto, Los del Río interpretaron su mítica canción La Macarena, una pista que al emérito le retrotrae a sus tiempos felices como Rey. No bailó, pero estuvo muy pendiente de todos sus invitados y disfrutando del calor de sus hijas y nietos.

Juan Carlos I abrazando a Victoria Federica / GTRES

«Se le veía muy feliz con su familia. Le cantamos el cumpleaños feliz y qué mejor manera de demostrar los sentimientos que cantando. Fue una maravilla», ha contado Antonio Romero. El cantante desvela que «han estado casi todos los nietos y han sido muy cariñosos, generosos», cuenta.

¿Quién acudió a la fiesta de Juan Carlos I?

Además de la familia de Juan Carlos I, algunos de los asistentes a la celebración de cumpleaños fueron: los ex jefes de la Casa del Rey, Fernando Almansa y Rafael Spottorno; el periodista y locutor Carlos Herrera y Javier Corsini. Del mismo modo, Manuel Piñera, propietario del grupo Scholtz y uno de los hombres más ricos de España; el armador Mauricio Sánchez-Bella; Jaime de Lastra; José María Juncadella, ex marido de la princesa Cristina de Hohenlohe e hijo de la artista literaria catalana Mercedes Salisachs, o la empresaria Mónica de Oriol e Icaza, ex presidenta del Grupo Seguriber. A esos nombres hay que sumarle los de Esther Koplowitz o el presidente del Manchester City, Khaldoon al Mubarak.