José Ortega Cano termina el año como lo comenzó: lejos de Ana María Aldón y con el apoyo incondicional de sus hijos. El diestro cumple 70 años este 23 de diciembre retirado en cierta medida del foco público, y es que su divorcio con la actual colabora de televisión y los dardos que esta le ha lanzado durante los últimos meses han hecho que adoptase un discreto segundo plano intentando evitar la polémica. De hecho, su familia se pronunciaba hace solo un mes para defenderle, cansada ya de los continuos ataques de su ex mujer.

José Ortega Cano y Gloria Camila / Gtres

«Estamos muy bien, muy tranquilos. Siempre hemos estado tranquilos, pero ahora más que nunca», declaraba Mari Carmen Ortega, hermana del torero, refiriéndose a la ausencia de Ana María Aldón en sus vidas. Y aunque en un principio se negaba a hablar de la futura boda de la andaluza con su nuevo novio, Eladio, finalmente dejaba clara la indiferencia que siente por ella. «Me da igual, no quiero saber nada de esa persona. No me interesa», respondía.

Lo cierto es que la ex esposa de Ortega Cano se ha mostrado muy dura con el diestro desde su separación. Tras una década juntos y un hijo en común -José María, que actualmente tiene 10 años- la pareja firmaba el divorcio en enero de 2023. «He estado aguantando una situación que creía que podía tener otro desenlace pero tampoco surgían motivaciones ni nada que te aliente, que te ayude», declaraba Ana María en Sálvame tras confirmar su ruptura. «Sentía que la vida se va», decía cuando le preguntaban por las causas de su separación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Glo ♡ (@gloriacamilaortega)

Ahora, sin embargo, asegura sentirse mejor que nunca junto a su nueva pareja, la cual le pedía matrimonio en pleno directo de Fiesta el pasado mes de septiembre. Y aunque parecía que había pasado página, poco después publicaba en Instagram una frase que iba directamente dirigida a su ex marido: «Oye tú, sí, la que se detuvo a leer esto. No te rindas princesa, ya vendrá alguien que sí te sepa valorar». Horas después, tras ser preguntado por la prensa, José Ortega Cano respondía al periodista Antonio Montero sobre el tema: «Como comprenderás, yo estoy ya de vuelta de todo, no tengo ningún interés en volver al ruedo mediático y poco más», sentenció.

Y es que, aunque en un principio parecía que el ex matrimonio iba a mantener una relación cordial por el bien del hijo que tienen en común, tal y como demostraron durante la comunión del joven el pasado mes de abril, lo cierto es que poco a poco ha ido desapareciendo cualquier posibilidad de entendimiento. En julio, José Ortega Cano y Ana María Aldón volvían a coincidir en un acto público en Sevilla con motivo del cumpleaños de ‘El Turronero’. Sin embargo, en esta ocasión ya resultó bastante incómodo puesto que la gaditana acababa de anunciar su incipiente romance con Eladio y la felicidad que le invadía por estar junto a él.

José Ortega Cano y Ana María Aldón en la comunión de José María / Gtres

Al evento, el torero acudía a acompañado por su hijo José María y por Gloria Camila. Esta última ha sido la que ha defendido siempre a capa y espada a su padre desde que se anunciase la separación. De hecho, no estuvo presente en la comunión de su hermano por diferencias irreconciliables con Ana María Aldón y su hija Gema. !Que sean muy felices y que coman perdices… Que sea muy feliz y que no jodan a los demás!, dijo Gloria Camila cuando se enteró del nuevo compromiso de la ex mujer de su padre. Él, por su parte, aunque fue relacionado con la cantautora Isabel Luna, lo cierto es que no ha vuelto a ocupar su corazón por el momento.