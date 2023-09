José Ortega Cano reacciona a los últimos dardos envenenados de Ana María Aldón

Llevaban un tiempo en silencio, pero José Ortega Cano y Ana María Aldón vuelven a estar enfrentados. La diseñadora ha descubierto que Gloria Camila Ortega ha hecho unas declaraciones sobre su boda con Eladio, el empresario asturiano que le ha robado el corazón. Ana María está tan enamorada que quiere volver a pasar por el altar y Gloria asegura que le desea lo mejor, pero le ha lanzado un dardo envenenado que Aldón no ha tardado en responder. La colaboradora asegura que en ningún momento ha puesto trabas para disfrutar de una relación cordial con el diestro, todo lo contrario. Ha estado callada durante mucho tiempo, pero cree que ha llegado el momento de pasar a la acción.

Ana María Aldón ha respondido a Gloria Camila, quien insinúa que se aprovechó de la situación económica de José Ortega Cano. Es cierto que no ha hablado públicamente el tema, pero sí se ha confesado con el periodista Aurelio Manzano y este, sin dar su nombre, ha transmitido la información. La andaluza está profundamente ofendida porque asegura que nunca se ha beneficiado de nadie y mucho menos de Ortega. Recuerda que cuando empezó a salir con él regentaba una tienda de alimentación en Cádiz y no necesitaba dinero de nadie. Más adelante empezó su andadura en los programas de televisión e incluso ha llegado a tener más popularidad que él en algunas etapas.

Ana María Aldón en ‘Fiesta’ / Telecinco

José Ortega Cano no quería separarse de Ana María y lo intentó todo para recuperarla, pero la diseñadora ya había tomado la decisión. Aurelio Manzano le acusa de «estirar el chicle» para generar interés mediático, pero ella insiste en que solamente estaba protegiendo al pequeño de la familia. Sin embargo, el panorama ha cambiado mucho en los últimos meses y cada vez tiene más repercusión, así que ha decidido contar cómo era su vida financiera al lado del viudo de Rocío Jurado.

José Ortega Cano responde con el silencio

Ana María Aldón ha explicado que hubo una persona que le exigió que participase en la economía doméstica. «Si mi marido no me pedía a mí el 50% de los gastos de la casa, quién es nadie para pedirlo», ha declarado muy enfadada. Todo el mundo sabe que está haciendo referencia a Gloria Camila, pero ella no quiso dar el nombre para no tener más problemas. «Yo he pagado el 50% de casi todo. El 50% de mi boda, el 50% de todo lo que hemos cogido en común. Los gastos de mi boda los he pagado al 50%», insistió la colaboradora.

José Ortega Cano con un helado / Gtres

Todo esto sucedió en Fiesta, el programa que Emma García presenta en Telecinco, y ahora una reportera de la agencia GTRES se ha desplazado hasta el domicilio de José Ortega Cano. «No te molestes, no te voy a decir nada», ha dicho muy educadamente sin desvelar qué piensa de los nuevos ataques que ha lanzado Ana María contra su hija. «Estoy aquí esperando al coche», declara sin entrar en detalles y sin explicar cómo se siente durante este conflicto mediático.

Una reacción que nadie esperaba y que confirma el problema

En otras ocasiones, José Ortega Cano ha negado que tuviese problemas con la madre de su hijo. De hecho este ha sido su discurso prácticamente desde el primer momento porque quiere velar por el bienestar del menor. Sin embargo, en esta ocasión su reacción ha sido diferente y no ha hecho más que confirmar la existencia del conflicto. «¿Cómo me ve usted? No se moleste, no le voy a decir nada y ahora me voy a meter en la casa», ha comentado delante de los micrófonos de GTRES.

Gloria Camila, en ‘Espejo Público’ / Atresmedia

Mientras tanto, Gloria Camila continúa su nueva aventura televisiva de la mano de Antena 3. Colabora en Más Espejo, la sección de corazón de Espejo Público que presenta Gema López. En su momento se comprometió a ser sincera, así que tarde o temprano tendrá que dar respuesta a este asunto.