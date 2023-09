Ana María Aldón estalla y desvela cómo se repartía los gastos con José Ortega Cano

En septiembre de 2018, una desconocida Ana María Aldón se dio el ‘sí, quiero’ con José Ortega Cano en una boda que fue portada de una revista importante. Por aquel entonces Ana María era un rostro desconocido para la crónica social y tenía un papel completamente secundario, pero su vida ha cambiado mucho desde ese momento. Tanto es así que fue ella la que confirmó el divorcio en enero de 2023.

De un tiempo a esta parte se ha convertido en uno de los personajes principales de Telecinco. Trabaja de colaboradora en la cadena y utiliza sus programas para dar respuesta a las acusaciones que recibe, a pesar de que siempre es muy discreta y prudente.

José Ortega Cano por las calles de Madrid / Gtres

Ana María Aldón ha vivido un momento muy tenso con uno de sus compañeros de Telecinco, concretamente con el periodista Aurelio Manzano. Este disfruta de una bonita amistad con Gloria Camila Ortega y por ese motivo maneja información sobre Aldón. Cada vez hay más datos encima de la mesa y Aurelio le ha preguntado de forma directa para conocer la versión de la diseñadora. Ha querido saber cómo era su vida económica cuando estaba casada con José Ortega Cano y si ella participaba en los gastos.

La colaboradora, tan sincera como de costumbre, ha explicado que cada uno tenía sus ingresos muy bien diferenciados. En su momento desveló que José Ortega Cano le había pagado la carrera de diseñadora y cuando ella regresó de Supervivientes intentó ajustar cuentas, pero eso fue un regalo que le hizo el diestro. Quitando estos detalles puntuales, los ingresos estaban completamente diferenciados, pero reconoce que era Ortega el que se ocupaba de las cuentas del domicilio familiar.

Ana María Aldón y José Ortega Cano tenían cuentas separadas

Ana María Aldón en ‘Fiesta’ / Telecinco

Ana María ha dejado muy claro que el dinero que ha ganado gracias a las exclusivas que ha protagonizado junto a José Ortega Cano se ha repartido a la mitad. Es más, insiste en que ella no ha repartido nada porque la revista de turno ingresaba el 50% a cada uno. Es decir, no era una decisión suya y por eso no entiende por qué ha salido a la luz este rumor, pero sí sabe quién lo ha propagado. Sin dar nombres, ha dado a entender que detrás de todo esto está Gloria Camila.

«Yo sé de dónde viene la información. Es una persona que me dijo que por qué yo no pagaba los gastos. Es la única persona que me dijo eso y solamente voy a decir que si mi marido nunca me lo pidió, nadie es nadie para pedirme nada», ha comentado muy contundente. Emma García ha sido más concreta y ha confirmado que su compañera estaba hablando de Gloria.

Un momento de alta tensión

Ana María Aldón se ha enfrentado a Aurelio Manzano cuando este le ha recomendado que sea prudente. El periodista insiste en que el entorno de José Ortega Cano tiene información que supuestamente dejaría en mal lugar a la diseñadora, pero ella no tiene ningún miedo. «Voy a ser muy prudente y me voy a callar, pero lo que yo tengo en mi casa con mi marido le importa tres cojon*s a nadie», ha comentado. Después ha reconocido que no mira al pasado con nostalgia porque en esta etapa de su vida es completamente feliz.

Ana María Aldón hablando de Gloria Camila / ‘Fiesta’

El otro momento tenso ha llegado cuando le han preguntado por la decisión que ha tomado su hija, la famosa Gema Aldón. La joven se ha registrado en OnlyFans, una plataforma destinada a la publicación de contenido para adultos a cambio de dinero. «A mi no me gusta que esté ahí, pero es su vida y a mí me da igual, como si se quiere meter actriz porno», ha empezado diciendo. «Ella es mayor y no todos tenemos que pensar lo mismo. No todos tenemos que hacer lo mismo, pero es lo que hay y no me queda más remedio que respetarla porque es su decisión y ella también tiene que respetar mis decisiones», insiste.

Esta última parte de su discurso hace referencia a la negativa que ha recibido por parte de su hija después de salir a la luz su nueva boda con Eladio, su novio asturiano. Gema considera que su madre «se está precipitando» y no ve con buenos ojos su enlace matrimonial, pero Aldón no va a cambiar de opinión.