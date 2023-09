Hace tan solo unos años, Gema Aldón era casi una completa desconocida para el público. Aunque había concedido alguna que otra entrevista en televisión con motivo de la relación que mantenía su madre, Ana María Aldón, con José Ortega Cano, lo cierto es que su faceta más privada continuaba manteniéndola bajo los hilos herméticos. No obstante, su paso por Supervivientes cambió este aspecto, y la joven fue adquiriendo cada vez más presencia en los medios y en las redes, donde ya acumula más de 20.000 mil seguidores en plataformas como la de Instagram.

Tras tratar el contenido subido en sus redes como una auténtica influencer, Gema Aldón ha comunicado a sus followers un nuevo giro a su carrera profesional que no ha dejado indiferente a nadie. «Estoy encantada de invitaros a mi página de OnlyFans», escribía junto un video donde se mostraba en ropa interior. Justificando su decisión, la hija de Ana María ha explicado que después de mucho trabajo, ha conseguido que «su físico le encante», ya que, según comenta, sufrió un grave trastorno alimenticio del que le ha sido muy difícil salir. «Pero todo acaba y después de la tormenta siempre llega la calma […] Me costó mucho trabajo reconciliarme conmigo misma y entender el valor que realmente tiene la comida. Ya eso se acabó», explica, mostrándose profundamente ilusionada y feliz con este nuevo proyecto.

«Me encanta mi cuerpo. Mirarme en el espejo ya no es ningún problema, al contrario, no puedo pasar por uno y no echarme un vistazo. El peso que antes me atemorizaba tanto se volvió mi gran aliado», declara notablemente emocionada por haber podido derribar la barrera psicológica que le ha acompañado durante los últimos años. No obstante, la ilusión con la que ha compartido dichas palabras en su perfil de Instagram no ha sido la misma con la que sus seguidores han recibido la noticia de que decidía lanzarse al mundo de OnlyFans. Y es que la joven ha sido duramente criticada por su decisión, despertando todo tipo de comentarios entre los que destacaban los negativos marcados por hirientes mensajes que estaban completamente en contra.

La lluvia de críticas llegó hasta tal punto, que Gema Aldón se vio obligada a quitar los comentarios del post, haciéndolos completamente invisibles e impidiendo que pudiera seguir recibiendo nuevas opiniones que mancharan su imagen pública. «Las imágenes que has puesto ya lo dicen todo, tienes hasta luces de colores», «Estas vendiendo tu cuerpo y desnudez por dinero… ¿y las consecuencias de eso?» «¿Qué pensará tu hija cuando te vea?», eran algunos de los mensajes que se podían leer hasta que la ex concursante de Supervivientes decidió bloquear la opción de continuar generando comentarios. No obstante, al mismo tiempo que surgían críticas, también había usuarios que alababan su valentía por contar su lucha con un TCA, animándola a hacer lo que quisiera con su cuerpo.

Gema Aldón no es el primer rostro conocido que acude a la plataforma de OnlyFans para ganar un dinero extra. Las publicaciones son de tipo erótico y todos los suscriptores pagan una cantidad concreta por consumir dicho contenido que sube la temperatura de la red. Jacobo Ostos, Mala Rodríguez, Rosario Mohedano o Adrián Rodríguez son algunos de los famosos que ya anunciaron su perfil de OnlyFans. Ahora, Gema se une a esta comentada y «criticada» lista.