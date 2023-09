Ana María Aldón se enfrenta a Gloria Camila en pleno directo: «Me molesta mucho»

Ana María Aldón está atravesando uno de los momentos más especiales de su vida. Por fin ha superado los problemas que tuvo durante su separación de José Ortega Cano y quiere exprimir al máximo su nueva etapa. Tanto es así que está dispuesta a casarse con Eladio, el empresario asturiano que le robó el corazón hace siete meses. ¿Cuál es el problema? Que el pasado siempre vuelve y el pasado de Ana María se llama Gloria Camila, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado.

Gloria nunca vio con buenos ojos la relación que su padre mantenía con la diseñadora, de hecho desconfío de ella desde el primer momento y nunca disfrutaron de una estrecha amistad. Aldón guardó las formas durante mucho tiempo, pero la verdad siempre termina viendo la luz.

Ana María insiste en que siempre se ha portado bien con Gloria Camila y asegura que entendió que dudase de ella. La andaluza llegó a la familia de José Ortega Cano de forma inesperada, por eso intentó ponerse en la piel de la influencer. El tiempo demostró que sus intenciones eran buenas y que no quería aprovecharse del torero, así que Gloria cambió de actitud públicamente. No obstante, lo que pasó de puertas para adentro solo lo saben los íntimos, a pesar de que cada vez trascienden datos más exactos.

Ana María Aldón hablando de Gloria Camila / ‘Fiesta’

Ana María ha reconocido que está muy dolida con su antigua hijastra porque ha escuchado unas declaraciones inoportunas. La madre de Gema Aldón ha anunciado que va a casarse con su novio y el entorno de José Ortega Cano no ha tardado en reaccionar. El primero fue el torero, quien aseguró que no tenía ningún problema, pues supuestamente disfruta de un trato cordial con su exmujer. El problema es que después ha hablado Gloria Camila y ella ha sido más tajante, asegurando que desea que Aldón sea feliz para que «deje de jod*r». Estas palabras no han tardado demasiado en tener respuesta.

Ana María Aldón responde a Gloria Camila

La colaboradora ha estado en silencio durante muchas guerras que ha tenido con el clan de José Ortega Cano. Lo único que dijo fue que había roto su relación con el diestro porque nunca había terminado de encajar en el clan, pero es cierto que se guardó todos los detalles para ella. Hasta ahora. Considera que ha llegado el momento de dar un golpe en la mesa y ha respondido a Gloria mirando a cámara y en un tono tajante.

Gloria Camila en ‘Espejo público’ / Antena 3

«Me molesta mucho la respuesta que ha tenido la hija de José Ortega Cano, ha dicho que sea feliz y que deje de jod*r y eso me parece muy fuerte porque si hay alguien que jode esa no soy yo», ha empezado diciendo. «Yo no tengo ningún problema con el padre de mi hijo y él lo sabe, pero si los demás quieren seguir inventando cosas que lo sigan haciendo, pero no es justo que digas que yo deje de jod*r».

Dos advertencias cruzadas

Ana María aldón en ‘Fiesta’ / Telecinco

El periodista Aurelio Manzano ha hablado con Gloria Camila después de las palabras que le ha dedicado Ana María Aldón y le ha recomendado que «no le toque las palmas». Todo esto ha sucedido en Fiesta y la colaboradora ha contado con el apoyo de algunos compañeros. Algunos han reconocido que Aldón nunca ha hablado mal de Gloria fuera de cámaras, pero no todos dicen lo mismo. «Yo no estoy retando a nadie, yo lo que quiero es que me dejen ser feliz, quiero que me dejen como yo dejo a los demás», le ha dicho Aldón a Aurelio. Este es último es uno de los más duros con la andaluza.

El colaborador considera que Ana María «estiró el chicle del divorcio y ahora quiere hacer lo mismo con la boda». La afectada le ha llevado la contraria, pero él insiste en que tiene muchas cosas que callar.