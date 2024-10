Fue el pasado día 1 de octubre cuando José Ortega Cano recibió el alta hospitalaria después de haber sido ingresado de urgencia tras sufrir una aparatosa caída por las escaleras del metro de Madrid. No obstante, no ha sido hasta ahora cuando el diestro ha actualizado su estado de salud. Lo ha hecho a través de una videollamada en el programa Y ahora Sonsoles, en Antena 3. «Pues estoy, gracias a Dios, bien, porque fue un susto muy fuerte», ha comenzado diciendo. «Recuerdo el momento muy mal, fue una cosa imprevista y de repente me encontré a la gente encima, al igual que otros chicos», ha añadido.

José Ortega Cano se encontraba acompañado por Marina, su mujer de confianza, cuando sufrió el accidente. El torero cayó debido a que las escaleras mecánicas frenaron en seco porque hubo algo que impedía que continuasen con su curso habitual. Esto provocó una avalancha de gente que cayó al suelo, entre ellos el ex de Ana María Aldón. José Ortega Cano fue trasladado hasta el Hospital Universitario Infanta Sofía, donde permaneció durante varia horas, apenas unos minutos después del incidente. «Nosotros veníamos de hacer unas compras y entramos en el metro y allí en un principio de pronto parece ser que metieron algo en un sitio. Resultó que de pronto caí en el suelo, y chicos que estaban allí también. Parece ser que se dislocó pero la verdad es que lo pasé mal», ha explicado Ortega Cano.

José Ortega Cano en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

El diestro también ha desvelado que casi pierde el conocimiento del golpe que se dio. Además, ha contado cómo se está recuperando de las consecuencias de este susto. «Casi pierdo el conocimiento del todo. Porque claro era imprevisto aquello y yo que llevaba una mañana bastante bien y tranquilo, de compras. Lo pasé muy mal, muy mal y el tiempo que estuve fue bastante duro. Mañana me verá el doctor que me vio y no sé, a ver qué me dice, ojalá que todo vaya mejor. Estoy haciendo rehabilitación pero el nudo este del brazo izquierdo…cada vez que lo muevo me cuesta mucho y me duele bastante», ha explicado.

A razón de esto último, José Ortega Cano ha asegurado que, en estos momentos, no piensa en otra cosa que en estar rodeado de sus familiares y amigos más cercanos, y estar tranquilo. El diestro no ha confirmado si va a pasar por quirófano próximamente para terminar de curar su lesión, tal y como dejó entrever a su salida del centro médico después de recibir el alta.

José Ortega Cano en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

José Ortega Cano habla de la ruptura de Gloria Camila con su novio

Durante su intervención en el programa antes citado, José Ortega Cano ha sido preguntado expresamente por cómo se encuentra su hija, Gloria Camila, tras su ruptura con su novio, David, después de cinco años juntos. Aunque no ha querido ahondar en demasiados detalles, el natural de Cartagena ha dicho que la joven se encuentra «bien». «Tiene muchas cosas para trabajar y distraerse. Esto es la vida y la de hoy día más todavía. Nosotros le tenemos al chico bastante cariño y se lo seguiremos teniendo», ha confesado.