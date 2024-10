Mayra Gómez Kemp ha vivido un complicado episodio del que todavía se está recuperando. La mítica presentado del Un, dos tres ha sufrido un aparatoso accidente doméstico en su casa de Mijas, en Málaga, por el que tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital. Según informó la periodista Pepa Bueno en el programa Mañaneros de La 1, la comunicadora se sintió indispuesta en un primer momento antes de caer al suelo.

Más de 20 horas tirada en el suelo

Conforme han ido pasando los días, la propia Mayra ha relatado el infierno que vivió y cómo se encuentra en estos momentos. La actriz no tenía a nadie a quien avisar tras la caída, dado que vive sola tras la muerte de su marido en 2021.

Mayra Gómez Kemp en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«No había nadie. Tenía que haber tenido a alguien que pudiera llamar, pero no tenía a nadie», ha explicado en Y ahora Sonsoles. Desesperada y asustada al no poder moverse durante más de 20 horas en las que atravesó angustia y dolor hasta que llegó la ambulancia y fue trasladada de urgencia al hospital. «Me han dicho que no tengo nada roto. Estoy bien, pero me duele todo», ha asegurado.

La presentadora Mayra Gómez Kemp, en Madrid. (Foto: Gtres)

Mayra también ha contado cómo se produjo el accidente doméstico. «Me resbalé», ha revelado. «Me dijeron que yo tenía el suelo demasiado limpio», ha añadido. En el marco de esta conversación con Sonsoles Ónega, la artista ha explicado cómo logró llamar a urgencias. «Gracias a una vecina que me echó de menos porque no me veía en los sitios que frecuentaba. Me empezó a llamar por teléfono y al ver que no contestaba empezó a tocar en la puerta y yo cuando la oí empecé a gritar: ‘¡ayuda, ayuda!’», ha relatado Gómez Kemp. «Ella llamó a los bomberos y una vez accedieron me ayudaron a levantarme. No llegué a perder la conciencia. Ojalá la hubiera perdido «Fue tremendo. Pasé mucho frío de madrugada y no sabía ya dónde ponerme. Por eso me duele todo», ha asegurado.

Mayra Gómez Kemp, en un evento. (Foto: Gtres)

Un robo en el hospital

Durante su estancia hospitalaria alguien le robó sus pertenencias. «Me han robado en el hospital. Se han llevado el bolso con todo lo que había dentro», ha explicado. Mientras se sometía a las pruebas pertinentes tras el incidente, los ladrones aprovecharon el momento y entraron en su habitación. «Llevaba unos 60 euros y no llevaba nada de joyería. Llevaba las tarjetas de crédito que las anulé anoche. Mi gran problema es que llevaba el DNI», ha explicado. Una vez recibió el alta, Mayra tomó la decisión de anular los compromisos profesionales que tenía marcados en su agenda. Entre ellos su aparición estelar en el teatro Manuel España de Mijas.