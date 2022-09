El pasado 4 de noviembre fue un día realmente estremecedor para todo el universo de La que se avecina. La suerte de uno sus actores más icónicos cambiaba de manera repentina a causa de un grave problema de salud del que todavía sigue tratando de recuperarse. José Luis Gil, conocido por dar vida al concejal Enrique Pastor en la exitosa producción audiovisual, sufría un ictus isquémico agudo en el hemisférico izquierdo que lo obligó a permanecer 22 días ingresado en el hospital madrileño de Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Este domingo, se cumplen diez meses de aquel fatídico día que paralizó, por completo, la idílica vida del actor.

Desde entonces, poco se ha sabido de la evolución del intérprete. Una realidad un tanto amarga rodeada de absoluta discreción, que la mayoría de las veces ha resultado inquebrantable para los medios de comunicación. La situación actual del zaragozano, su verdadero estado de salud, así como los progresivos avances que podría haber protagonizado a lo largo de estos complicados meses, solo su entorno más próximo lo conocen.

No obstante, han sido varias las veces en las que sus compañeros de reparto han aprovechado sus diferentes apariciones públicas para desvelar, desde el respeto, cómo se encuentra el actor, siendo Cristina Medina una de las últimas en hacerlo.

Hace apenas unos días, la actriz sevillana reveló el estado de su compañero: “Sé que no anda bien, que está en ello y que su familia está con él. No sé cómo está concretamente, sé que no anda fino y que lo está intentando”, confesó. Unas palabras que, además de hacer saltar todas las alarmas, preocuparon al resto de los compañeros del sector, así como a los fieles seguidores del veterano intérprete.

Tras el revuelo desatado por la confesión de Cristina Medina, la actriz Ana Ruiz hizo uso de sus redes sociales para desmentir todo lo comentado en los últimos días. Sirviéndose de una fotografía en la que aparece posando sonriente junto a José Luis, y aprovechando que durante esa jornada se celebraba el Día Internacional del Actor, la intérprete escribió: “Quería publicar esta foto con mi gran amigo José Luis Gil, uno de los mejores actores de este país al que admiro y al que quiero. Me siento una privilegiada de poder vivir de cerca cada paso de tu evolución, que es cada día mayor, a pesar de lo que a veces leo”, sentenció.

Por su parte, El Español quiso ponerse en contacto con las personas de su entorno más cercano para conocer, de primera mano, cuál es el verdadero estado de Gil. Y es que, aunque no fueron muchos los detalles desvelados, sí reconocieron que “no hay nada diferente ni distinto a lo que ya se sabía”. “Él no está peor que yo sepa. José Luis continúa con su rehabilitación, en casa y también con sus médicos, e intentando mejorar día a día…No ha cambiado nada”, afirmaron.

No obstante, esta no ha sido la primera vez que Cristina Medina ha dejado a los fanáticos de Aquí no hay quien viva y La que se avecina preocupados por el estado de José Luis. El pasado mes de marzo, la actriz generó un estado de alarmismo entre los usuarios cuando, al ser preguntada por el actor, rompió a llorar: “No puedo ni siquiera hablar. Está mejorando, pero es muy duro para él y para su familia, así que mucho ánimo”, expresó.

Jordi Sánchez

Lo último que se supo de José Luis Gil antes de generarse semejante revuelo fue que se estaba recuperando favorablemente. Así lo dejó entrever Jordi Sánchez hace varias semanas cuando, durante una entrevista con la cadena de radio COPE, confesó que había tenido ocasión de visitar al actor recientemente. No quiso entrar en muchos detalles por respeto a su familia, pero sí los suficientes como para confirmar que estaba mucho mejor que hacía tres meses: “Yo le he visto y está mejor. Está avanzando”, aseguró.

El actor ha sido uno de los compañeros del zaragozano que más veces ha dado la última hora sobre el estado de salud de Gil, y también uno de los primeros en pronunciarse al respecto. Fue el pasado mes de diciembre cuando, además confesar que le llamó en cuanto se enteró de lo ocurrido, aclaró que, aunque estaba fuera de peligro, se encontraba en pleno proceso de recuperación.

Fernando Tejero y Antonio Pagudo

Se pudieron conocer más detalles acerca del estado de José Luis en febrero y de la mano de Fernando Tejero, quien, durante su asistencia a un concierto de Miguel Poveda celebrado en el Teatro Real de Madrid, declaró: “José Luis está ahí, batallando el pobre. En casa, en rehabilitación, poco a poco porque es un proceso muy lento”.

A principios de marzo, fue el turno de Antonio Pagudo. El actor reapareció en el Festival de Málaga y allí fue donde, sin querer hablar más de lo debido, aseguró que lo único que se podía hacer en esos momentos era “respetar, estar tranquilos, escuchar lo que dice la familia y apoyar”. “Toda la fuerza, todo el cariño, y para adelante”, expresó.

Cristina Castaño y Eva Isanta

Lo cierto es que Cristina Medina no fue la única que se emocionó durante las primeras veces en las que la prensa le preguntó por su compañero José Luis. Cristina Castaño tampoco fue capaz de contener las lágrimas cuando, el pasado mes de marzo, la actriz se atrevió a hablar de la situación tan crítica que atravesaba por aquel entonces el de Zaragoza: “Yo amo a José Luis, es uno de los mejores compañeros que he tenido en mi carrera, entonces para mí es un buen amigo, un gran actor y un grandísimo compañero. Que le haya sucedido esto es triste y doloroso, pero está arropado por una gran familia”, confesó. “Se está recuperando, está yendo poco a poco. Está toda la familia con él acompañándole y dándole toda la fuerza. No tengo noticia de que haya empeorado”, dijo sobre su estado.

La siguiente en dar el parte fue Eva Isanta: “José Luis es un luchador y tiene muchos recursos. Él no se rinde”, reconoció la actriz durante la celebración de los Premios Berlanga al Humor.

Loles León y Vanesa Romero

Loles León se encargó de actualizar la última hora sobre la recuperación de Gil poco después de que lo hiciera Isanta. Con la misma cautela con la que sus compañeros habían abordado el asunto en anteriores ocasiones, Loles tan solo se limitó a reconocer públicamente la notable y progresiva mejoría del actor. Por su parte, Vanesa Romero confesó: “Ahí va, en su proceso y bueno, echándole todos mucho de menos. Ojalá se ponga pronto bien”.

Miren Ibarguren y Luis Merlo

A lo largo del mes de agosto han sido Miren Ibarguren y Luis Merlo los encargados de transmitir noticias de lo más esperanzadoras sobre el intérprete que dio vida a Juan Cuesta en la ficción. Así, mientras la actriz optaba por confirmar que “está recuperándose” y expresar sus mejores deseos para el que ella misma definió como un hombre “fuerte” que “puede con todo porque es un torbellino”, Luis aprovechaba una entrevista con Chance para aclarar que aún no está lo suficientemente recuperado como para volver al trabajo: “No sabemos cuándo, depende de la recuperación de la enfermedad, pero él se va a recuperar seguro”.

Es evidente que la evolución de José Luis Gil ha estado, en todo momento, rodeada de un absoluto hermetismo. Sin embargo, gran parte de las noticias son favorables, señal de que, aunque sea un proceso lento, antes o después el actor terminará saliendo de este bache.