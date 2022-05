José Andrés, a corazón abierto sobre lo que ha vivido en Ucrania

El chef José Andrés ha sido uno de los últimos invitados a El Hormiguero. Con dos estrellas michelín, el asturiano se ha convertido en una de las figuras más destacadas del panorama actual gracias a su compromiso y solidaridad. El chef lleva ya varios años desarrollando una importante labor humanitaria a través de su organización World Central Kitchen, una ONG sin ánimo de lucro que fundó para proporcionar alimentos a las sociedades golpeadas por las crisis humanitarias y climáticas.

Una importante iniciativa por la que el chef fue premiado con la National Humanities Medal en el año 2015 en la Casa Blanca y por la que, además, ha recibido recientemente el Premio de la Fundación Princesa de Asturias de la Concordia.

En los últimos meses, José Andrés está muy volcado con la situación de Ucrania, donde ha estado al pie del cañón ayudando a los afectados por la guerra. Asimismo, se va a estrenar en breve un documental centrado en su labor. Se trata del proyecto Alimentando el mundo, que llega a Disney+ el próximo día 27 de mayo. De esto y de otros temas ha hablado en su visita al programa presentado por Pablo Motos.

Un proyecto dirigido por Ron Howard, uno de los directores más reputados de la industria. Para José Andrés ha sido todo un honor que él se haya ocupado del documental: “Cuando me dijo que quería hacer este documental pensaba que se estaba cachondeando de mí. Yo he crecido viendo películas de este señor desde muy chico, como todos nosotros”, ha dicho muy emocionado. Al parecer, Howard ha descrito a José Andrés como una especie de héroe sin capa, aunque es una descripción que el asturiano rechaza: “Ahora mismo, solamente en Ucrania, hay más de 10.000 personas colaborando con la iniciativa de World Central Kitchen, con más de 500 restaurantes preparando más de 400.000 comidas al día. Al final no es una persona la que lo hace, es un grupo de gente que sabe que, juntándose puede conseguir lo imposible», ha asegurado.

Para José Andrés, más que un trabajo, es una llamada de atención a apoyar a gente que lo necesita: “En muchos momentos, en emergencias sobre todo, la gente se queda totalmente desprotegida. Por eso pensé que la gente que sabe da dar de comer, los cocineros, nos teníamos que activar y unirnos para solventar ese problema en mitad de la emergencia”, ha explicado.

Fue precisamente por eso por lo que, a raíz del terremoto de Haití, el chef pensó que era necesario tomar medidas: “No fui a ayudar, sino a aprender sobre el terreno qué se podía hacer. Y es lo que he estado haciendo desde entonces; empaparme para saber cómo llevar cada vez más rápido comida al que tiene hambre, y agua al que tiene sed”, ha comentado.

José Andrés ha asegurado que en estos momentos es más difícil acabar con el hambre que, por ejemplo, viajar a la Luna: “El planeta produce más alimentos de los que se necesitan. Lo que pasa es que se desperdician muchísimo, más del 30%, cuando a la vez hay hambre. Y no te tienes que ir a África, en nuestras propias ciudades ocurre”, ha revelado. Según ha explicado, es importante buscar soluciones pragmáticas para ayudar a las personas que no tienen voz y que más lo necesitan.

Sobre su acción en Polonia para ayudar a los refugiados, el asturiano ha dicho que “hay momentos en los que lo que más miedo da es la indiferencia del mundo”. “Cuando estás al lado de personas. mujeres, niños… Hay menores que están ayudando a repartir porque no pueden irse, por ser demasiado pobres para irse. Cada ucraniano forma parte de la respuesta humanitaria”, ha comentado.

La ONG sufrió un bombardeo ruso en uno de los restaurantes situados en la ciudad ucraniana de Járkov. Un ataque inesperado que dejó a cuatro participantes de la misión heridos y que causó la muerte de una persona que no pertenecía a la institución.

El chef asegura que ahora mismo, se siente un ucraniano más: “Sienten que están defendiendo la libertad y la democracia, y no solamente por ellos, sino por todos nosotros a la vez. Todos, países e individuos, debemos estar al lado del pueblo ucraniano”, ha sentenciado.