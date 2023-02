Es Jorge Javier Vázquez uno de esos hombres empeñado en llevar la razón e imponer su criterio hasta las últimas consecuencias. Desde hace meses que se desenvuelve como puede en el caldo de cultivo generado en Mediaset tras la llegada de la nueva cúpula. La misma que ha instaurado el estricto nuevo código ético de comportamiento que arrincona tanto a Sálvame como a su buque insignia, Jorge.

Y es que uno de los puntos de esta circular es que ya nadie podrá hablar de política en los programas del grupo a no ser que esté sentado en la mesa de actualidad de Ana Rosa Quintana. Un movimiento convertido en todo un gancho metafórico sobre la mandíbula del catalán, muy acostumbrado a hacer improvisados meetings en plató. Directo al mentón. No obstante, no parece Jorge Javier demasiado preocupado ya que estos días atrás conocíamos que había decidido dar el salto a YouTube (al más puro estilo de su archienemigo Antonio David) y a los podcast.

En bata y bajando la escalera de su casa, Jorge Javier advertía de lo que se viene bajo el nombre de Los Burros de Fortunato. Todo apunta a que una vez que le han prohibido hablar de política, en ambos formatos encontrará su oasis para cargar libre e indiscriminadamente contra los partidos de derecha. Basta con recordar las duras críticas del presentador a formaciones como VOX o el Partido Popular. Guste o no, son sus propias redes sociales, coto privado donde expresarse abiertamente.

Esto No es ningún secreto ya que desde la introducción del pódcast se advierte: «Jorge Javier Vázquez se ha montado esto para hablar de lo que le dé la gana, invitando a quién le dé la gana, y para estrenarlo, ha decidido contar con Íñigo Errejón. El nivel de creatividad de la conversación alcanzará límites insospechados para Íñigo».

Al diputado de Más Madrid le han acompañado: Isabel Vázquez, guionista, y Paloma Rando y Juan Sanguino. Las apuestas no se equivocaban ya que el primer tema que se ha tratado ha sido el de las críticas que reciben como personas públicas, tanto por la calle como en redes sociales. Los de Macarena Olona, Cuca Gamarra o Manuela Carmen fueron otros nombres propios de esta primera tertulia de Fortunato.

La despedida de Jorge Javier

Unos días antes de estrenarse en YouTube, Jorge Javier se sinceraba desde Marrakech intuyendo una especie de despedida a Sálvame tal y como él mismo lo tenía entendido: «Digo adiós a una época vibrante en la que el trabajo no me dejaba tiempo para pensar. Vivía encadenando audiencias millonarias, instalado en una ola frenética de sensaciones que me zarandeaba con fuerza de una emoción a otra. Era todo tan excitante que no echaba en falta parar para reflexionar sobre todo lo que sucedía a mi alrededor».

No sólo eso. Jorge avanzaba su nuevo perfil profesional, en su blog en Lecturas: «Fueron años tan divertidos como apasionantes. Me bebí la vida a borbotones. Pero ya todo eso pasó y no lo echo de menos. No quiero volver ahí. Dejo atrás de manera consciente una época en la que he ido enlazando proyecto profesional tras otro porque necesitaba esa adrenalina que ofrece un reto para seguir levantándome por las mañanas. No sabía vivir de otra manera». Y finaliza: «Se acabó lo de compaginar televisión con una obra de teatro y arañarle tiempo a los días y las noches para escribir un libro».

La aparente soledad de Jorge Javier en su peor momento

No hace falta deducir que el presentador de Telecinco vive un momento profesional delicado porque ya lo ha dicho él mismo durante su profunda reflexión en Marruecos. Con los rumores de despido sobrevolando constantemente tras la limpieza de imagen que pretende hacer Mediaset, la duda está en saber en qué situación se queda Jorge. Y no sólo ante las cámaras, sino también cuando éstas se apagan.

¿Quiénes son sus amigos? Una pregunta de difícil respuesta. Jorge Javier Vázquez tiene poco tiempo libre debido a su intenso trabajo pero esto es algo que no le incomoda en absoluto «Me encanta ir apurado porque así le saco mucho provecho al descanso y no tengo remordimientos de conciencia si cuando tengo tiempo libre lo pierdo en la cama trasteando con el móvil. Te das cuenta de la valía del tiempo cuando dispones de poco», reflexionaba hace un año y medio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Lo habitual es ver a Jorge Javier disfrutar en soledad de algunos planes o al menos eso es lo que transmite en su cuenta de Instagram. Las únicas personas que se ‘cuelan’ en su perfil son su madre, María, a quien ha demostrado estar muy apegado y otra persona que tristemente ya no está: Mila Ximénez.

La colaboradora fallecida era la mejor amiga del presentador dentro de Mediaset. Juntos pasaron muchísimos momentos imborrables. Por momentos, Jorge Javier se niega a superar su ausencia: «Pensaba que no te ibas a morir», decía destrozado, aunque reconoce que «cuando pienso en ella, lo que hago es recordar los momentos divertidos, me río yo solo a carcajadas pensando en cosas que he vivido con ella. Me estoy ya curando del dolor de la ausencia».

Otra persona del universo Sálvame con quien tenía muy buena relación era con Belén Rodríguez. Sin embargo, las últimas polémicas entre ambos, surgida por el famoso préstamo de dinero de la colaboradora a Kiko Hernández, les terminaron por alejar. De hecho, Jorge Javier la bloqueó de todas las redes. La vuelta de Belén Ro a Telecinco apaciguó las aguas, pero todavía su relación no ha vuelto a ser como era. También es de destacar su acercamiento a Rocío Carrasco, recientemente vetada en la cadena de Fuencarral.

Y ahí hay que parar de contar. Ya sea por falta de ellos o porque Vázquez es extremadamente celoso de su intimidad, lo cierto es que se desconoce con quién pasa su tiempo de asueto, aparte de con su burro (el que da nombre al canal de YouTube) y sus perros.

Jorge Javier, el nuevo arma de la izquierda

En los últimos meses se ha visto la versión más politizada de Jorge Javier Vázquez y así ha quedado claro en el primer capítulo de su pódcast. El presentador nunca ha escondido su tendencia política, bastante inclinada hacia la izquierda. Sólo hay que recordar su famosa frase para referirse al programa que presenta como de «rojos y maricones». Pero ahora ha ido un paso más allá al hacer campaña de cara a las próximas elecciones municipales en favor de Más Madrid.

Jorge se ha acercado a figuras de la izquierda madrileña como Mónica García o Rita Maestre. Él mismo fue quien se puso en contacto con la primera para acompañarla a la manifestación por la sanidad pública, celebrada hace unos días en Madrid. Tal es su buena sintonía que incluso antes tomaron un café en un bar de Legazpi y recorrieron juntos la columna sur que llegó a Cibeles.

Pues fíjate que estoy pensando en ir a todos tus mítines para que salga @Rita_Maestre y haga todo lo que tú no has hecho #lovaahacerRita https://t.co/6QE5hMjT77 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) February 14, 2023

A sabiendas de que ya no puede opinar libremente en televisión, de que ya no hay teatro y de que ya Sálvame no volverá a ser su cortijo particular, en su pensamiento está el dar una nueva vuelta de tuerca a su carrera, ya sea como escritor, como político, como presentador o como youtuber. Fortunato dirá.