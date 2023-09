Jorge Javier Vázquez ha vuelto y, pese a que muchos soñaban con su regreso, lo cierto es que ninguno se imaginaba que fuera a ser así. Tras varios meses alejado de todo el foco mediático, el catalán ha decidido retomar su trayectoria profesional en la pequeña pantalla de la mano de Cuentos chinos, el nuevo programa recién aterrizado en la parrilla de Mediaset. Era una de las apuestas más fuertes de la cadena de Fuencarral para la nueva temporada televisiva pero, por ahora, los datos registrados no lo están posicionando como tal. Y es que, sin ir más lejos, la pasada noche ha llegado a un mínimo histórico de audiencia, recogiendo tan solo un 5,8% de share.

Sin duda unos datos demoledores que están haciendo que la vuelta al trabajo de Jorge Javier esté siendo cada vez más cuesta arriba. Sus propias palabras lo confirman esta semana en la conocida revista donde tiene su propia sección. Comparando su situación a la que está viviendo Shakira con su sonada ruptura, el periodista confiesa estar «intentando que no le arrastre la marea»: «Estoy sobreviviendo. Protegiéndome para que la realidad no me aplaste», escribe. Añade que todos los días juega a imaginarse que vendrán tiempos mejores a los actuales, donde, según su propia vivencia, «conviven la incertidumbre y aburrimiento».

Jorge Javier Vázquez en ‘Cuentos Chinos’ / Telecinco

«La vuelta al cole está resultando cuanto menos, complicada», continúa escribiendo, justificando que esta realizando un esfuerzo diario para que «la monotonía no consiga colarse en las rendijas de su casa». Es por eso que, volviendo a mencionar a Shakira, considera a la colombiana una «auténtica valiente» ya que habla sin tapujos sobre «esa parte de la vida que intentamos ocultar porque no cotiza en redes sociales». Así, mientras hablaba por primera vez sobre su regreso a la televisión, sacaba pecho y defendía contra todo pronóstico a la cantante: «Si Shakira nos parece cansina, ¿qué calificativo podríamos utilizar para describir el uso y abuso que llevamos haciendo desde tiempos inmemorables de lo que sucede en Cantora?».

Días antes del gran estreno, Jorge Javier se mostró seguro y con ganas ante este nuevo proyecto profesional, llegando incluso a mandar un mensaje «desafiante» a Pablo Motos, su nuevo compañero de franja desde la competencia. «Yo no soy tonto. Sé que seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarla, ¿eh?», aseguraba. Sin embargo, por ahora, no ha podido desbancar a El Hormiguero, el cual continúa reinando en la nueva temporada televisiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

El fin de Sálvame marcó un antes y un después en la vida de sus colaboradores y, aunque Jorge Javier no estuviera presente por motivo de su baja médica, el presentador parecía haber resurgido como el ave fénix con este nuevo formato. Pero, no está siendo fácil. Se desconoce cuales serán los próximos planes que Mediaset realice para poder solventar estos mínimos históricos de audiencia. Por ahora, ha cancelado su emisión de los jueves, dejándolo tan solo presente en la programación de los lunes, martes y miércoles.