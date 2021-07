Jorge Javier Vázquez revela que no estará en la final de Supervivientes y le manda un mensaje a Rocío Flores

Cuenta atrás para la final de ‘Supervivientes’. El reality de Mediaset se encuentra ya en su recta final y apenas quedan unos días para que se conozca el nombre del ganador de esta edición, la más larga hasta la fecha. Una final que va a estar cargada de sorpresas, empezando por la llamativa ausencia de Jorge Javier Vázquez.

Tras la salida de Tom Brusse, serán Lola, Melyssa, Gianmarco y Olga quienes se disputen el concurso. Debido a su ausencia, el presentador no ha dudado en despedirse de ellos y desearles mucha suerte de cara a la final, que estará presentada por Carlos Sobera y que comenzará con la expulsión de una de las nominadas, esto es, o bien Lola u Olga Moreno. Sin embargo, antes de marcharse, Jorge Javier Vázquez ha querido zanjar cualquier posible polémica en torno a los motivos que le han llevado a ausentarse.

El presentador ha dejado claro que su ausencia en la final de esta edición no tiene nada que ver con Rocío Flores, después de que en los últimos tiempos se haya hablado de ‘vetos’ dentro de la cada: «no vengo porque tengo teatro. No demos pie a esa teoría conspiranoica de que me ha vetado Rocío Flores, o la familia Flores… no, no, no», ha aclarado haciendo gala de su sentido del humor y con un toque de ironía. Jorge Javier está compaginando su trabajo en Mediaset con la gira teatral de ‘Desmontando a Séneca’ , con la que se encuentra muy comprometido y no ha dudado en matizar que ese es el verdadero motivo de su ausencia este fin de semana y por el cual será Carlos Sobera quien esté al frente del programa.

Sin embargo, no es la primera vez que Jorge Javier se pronuncia en contra de Rocío Flores después de la emisión del documental de su madre. De hecho, no es ningún secreto que mantiene una estrecha relación con Rocío Carrasco, de la que ambos han dado muestra en varias ocasiones, especialmente desde que la hija de Rocío Jurado se incorporara al equipo de ‘Sálvame’. Jorge Javier Vázquez ha sido muy crítico con Rocío Flores, tanto es así que en alguna ocasión ha llegado a decir: «tenemos que tener un manual para saber lo que le gusta lo que no le gusta a Rocío Flores», debido al comportamiento de la joven tanto dentro como fuera de platón. No obstante, su relación no siempre ha sido así de tensa. En realidad, ambos mostraron cierta complicidad durante ‘GH VIP 7’, aunque a día de hoy no queda nada de esto.