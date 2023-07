Después del final de Sálvame y de Deluxe en las últimas semanas, Jorge Javier Vázquez vuelve a estar en el punto de mira. Todavía de baja laboral y sin confirmación oficial sobre sus próximos planes, parece que el comunicador podría tener un nuevo proyecto en Mediaset, vinculado directamente a una de las franjas horarias más importantes.

Según han informado varios portales especializados, el grupo de comunicación está preparando un nuevo programa de entretenimiento que podría emitirse de lunes a jueves en la franja horaria que se conoce como acces prime time, y a cuyo frente podría ponerse el catalán. Un espacio que entraría en competencia directa con el que, a día de hoy, es el líder absoluto de dicho horario, El Hormiguero conducido por Pablo Motos.

Aunque todavía no se tienen muchos detalles, parece que sería La Fábrica de la Tele -productora de Sálvame-, la que se encargaría de este programa que, combinaría entrevistas a personajes conocidos con la participación de colaboradores en diferentes secciones. Parece además que la temática relacionada con el mundo del corazón no sería la principal dentro del espacio.

Por el momento no hay información al respecto y todo lo que se sabe es que Jorge Javier Vázquez continúa apartado de los focos, después de una temporada convulsa. Lo único que ha trascendido -sin que ninguna de las partes lo confirmen de manera oficial-, es que la grabación del programa piloto podría ser el próximo 21 de julio, cuatro días antes del 53 cumpleaños del periodista. Sería entonces cuando el presentador regresaría a los estudios de Mediaset, más de dos meses después de su último día allí.

El comunicador no participó ni en el adiós de Sálvame ni en el del Deluxe y en las últimas semanas se le ha visto entrando y saliendo del hospital con bastante frecuencia. Él mismo preocupó a sus seguidores hace algún tiempo cuando publicó un post en el que aseguraba que a veces es necesario parar: «El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir ‘Hasta siempre’. ‘Hasta cuando pueda’. ‘Hasta que surja’. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena», fue el mensaje de despedida que compartió en sus redes sociales., escribió el periodista, sembrando la duda sobre sus planes de futuro. Quizás ahora haya llegado su momento de volver a primera plana. Habrá que esperar todavía unos días a ver qué ocurre.