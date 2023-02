Joana Sanz compara su situación amorosa con la de Shakira a través de una pregunta trampa

Shakira ha vuelto a convertirse en el foco de todas las miradas. Hace tan solo unas horas, la de Barranquilla lanzaba una nueva canción, esta vez con la colaboración de Karol G, que ha supuesto ser toda una declaración de intenciones hacia Gerard Piqué. Y es que, con frases como «verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa lo mío» o «hasta la vida me mejoró, por aquí ya no eres bienvenido», la colombiana ha demostrado estar inmersa en el proceso de superación de su historia de amor con el ex futbolista. Un punto al que no le ha sido fácil llegar, habiendo sacado previamente otros temas como la famosa Session 53 junto a Bizarrap que no estuvo exenta de polémica.

Sin embargo, la artista se ha convertido en todo un referente tanto dentro como fuera de nuestras fronteras gracias a su profesionalidad, y así lo ha reflejado Joana Sanz a través de sus redes sociales. Podría decirse que la modelo está atravesando uno de sus momentos sentimentales más complicados, sobre todo teniendo en cuenta que su marido, Dani Alves, fue acusado por presunta violación a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona y permanece prisión. Un durísimo varapalo por el que la tinerfeña ha estado situada en el ojo del huracán al girar a su alrededor la duda sobre si apoya a su pareja, o si dada la importancia de lo acontecido ha optado por dejar atrás el pasado de manera definitiva.

Por el momento, Joana no ha hablado con contundencia sobre sus planes de futuro, aunque sí que ha hecho uso de su cuenta de Instagram para revelar una comparativa un tanto confusa. Haciendo referencia a la canción TQG de Shakira y Karol G, Sanz aprovechaba para hacer una pregunta a sus más de 900 mil seguidores: «Yo viendo que Shakira tiene nuevo tema y yo aún no saqué ninguno», comenzaba diciendo, para después lanzar una cuestión sobre si merece o no hacer un hit con dos respuestas válidas: «Lo petas» o «No te vengas arriba». Por el momento, va ganando la primera opción con casi un 90% de votos con respecto a la otra, la cual acumula poco más del 10% del total. Unos datos que indican que la canaria cuenta con el apoyo de sus seguidores de la misma manera que la intérprete de Waka Waka, siendo cada vez más las personas que se posicionan a favor de todas aquellas que han sufrido un desamor, sea por el motivo que sea.

No obstante, habrá que esperar para saber con certeza en qué punto se encuentra la relación de Joana Sanz con Dani Alves ahora que cada vez este último tiene las cosas más complicadas frente a la Justicia, ya que el tiempo corre en su contra y a juzgar por esta última storie de su esposa, quizá le queden pocos días de matrimonio.