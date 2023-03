Jessica Goicoechea rompe su silencio sobre el maltrato que sufrió a manos de su ex

Han pasado ya tres años desde que Jessica Goicoechea se vio obligada a vivir uno de los episodios más difíciles de su vida. En pleno confinamiento por la llegada del coronavirus, el ex de la modelo, River Viiperi, era detenido por los Mossos d’Esquadra después de propinar una brutal paliza a la influencer en la Ciudad Condal. Una terrible situación por la que salía a relucir el maltrato que había sufrido la modelo durante todo su romance con su compañero de profesión, y que ambos habían intentado tapar en redes sociales haciendo ver a sus seguidores que estaban felizmente unidos.

Ahora que las aguas han vuelto a su cauce en la vida de la creadora de Goi y que goza de una relación sentimental con Marc Bartra, la protagonista ha querido ser la invitada de honor en el podcast de Luc Loren, Somos estupendas, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y es que, aunque no será hasta dentro de unos días cuando salga a la luz la entrevista íntegra, el creador de contenido ha tenido oportunidad de hacer público un adelanto que ha dejado a sus fans boquiabiertos, y no es para menos. Se trata de un clip en el que Jessica habla sin reparo sobre los seis signos de maltrato gracias a los que pudo saber que estaba sufriendo violencia de género.

En primer lugar, Luc Loren hacía referencia a si Goicoechea ha sentido alguna vez que su ex «ignora o desprecia sus sentimientos con frecuencia», algo a lo que la empresaria respondía con un «sí» rotundo que no daba lugar a equívocos. Más tarde, el entrevistador la preguntaba si «ridiculizaba, insultaba o despreciaba a las mujeres en general», a lo que Jessica respondía afirmando también. Después, a la cuestión sobre si «la humillaba, la gritaba o insultaba en privado o en público», la modelo también tenía clara su afirmación. Aunque la peor parte venía con la cuarta pregunta, cuando el influencer se preguntaba si su ex la había llegado a «amenazar a ella o a su familia»: «Sí, incluso propone que me haga daño. Básicamente te dice que no vales para nada. Te pisa. ‘No has llegado a nada, no eres nada, ¿por qué no te suicidas?», contaba Jessica con total contundencia, logrando que el propio Luc se sorprendiera y admitiera que le habían dado «escalofríos» al escuchar el testimonio de la protagonista.

No obstante, las preguntas de Loren no quedaban ahí y también se cuestionaba si a la modelo su maltratador la había «aislado de familiares y/o amistades», a lo que ella concluye que «totalmente» para después responder a la última pregunta sobre si «la había agredido alguna vez físicamente»: «Está claro», concluía, dejando sin palabras a un sinfín de personas que esperan que finalmente salga a la luz el testimonio íntegro de la catalana para así poner punto final a una etapa de su vida que nunca habría deseado que sucediera.