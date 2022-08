Dicen que la vida se mide por las acciones que uno lleva a cabo para cambiar las cosas y en eso hay que anotarle un punto positivo a Jessica Chastain. La oscarizada actriz ha dado un paso adelante y no ha sido para hacer ninguna película ni nada que se le parezca, sino para tomar un tren y viajar hasta Ucrania para comprobar en primera persona cómo avanza el conflicto bélico con Rusia.

La intérprete de California llegó este pasado domingo a Kiev, donde fue recibida por una delegación oficial ucraniana en la estación ferroviaria de la capital ucraniana. Acto seguido se desplazó hasta el Palacio Mariyinsky, donde le estaba aguardando el presidente, Volodímir Zelenski. El mandatario, ataviado con su ya típica camiseta de algodón de color verde militar, cuyo mensaje subliminal es la resistencia del pueblo que preside frente a la invasión rusa.

Apretón de manos con sonrisa incluida y manos a la obra. Jessica Chastain se sentó la mesa de uno de los despachos del emblemático edificio junto al presidente y miembros de su gobierno. Hablaron del conflicto armado y quizá diseñaron una hoja de ruta para programar la visita de la mujer de Gian Luca Passi de Preposulo. Según medios locales, la intérprete va a visitar el Hospital Infantil Okhmatdyt en Kiev, así como Irpin, una ciudad satélite en las afueras de la capital y que sufrió importantes daños tras el ataque de las tropas de Putin.

El propio Zelenski quiso agradecer personalmente a Jessica su solidaridad para con el pueblo ucraniano, mandando un mensaje en sus redes sociales: «La actriz estadounidense Jessica Chastain se encuentra hoy en Ucrania. Para nosotros, tales visitas de personajes famosos son extremadamente valiosas. Gracias a esto, el mundo escuchará, conocerá y entenderá aún más la verdad sobre lo que está pasando en nuestro país. ¡Gracias por el apoyo!», finalizó.

Desde que en febrero estallase la guerra entre Ucrania y Rusia, cientos de rostros conocidos han mostrado su apoyo y marcado posicionamiento al pueblo dirigido por Volodímir Zelenski. Una de las primeras en hacerlo, al otro lado del charco, fue Angelina Jolie. La exmujer de Brad Pitt es siempre una habitual en tareas benéficas.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022