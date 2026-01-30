Jessica Bueno ha comenzado 2026 con una nueva ilusión, dejando atrás una etapa complicada tras su ruptura con Luitingo en febrero de 2025. La modelo, conocida por su paso por realities como Gran Hermano VIP 8 y Supervivientes, vuelve a brillar no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Su nueva relación con el violinista y productor musical Roberto Mendoza se ha confirmado con una de las apariciones públicas más esperadas: la pareja se dejó ver junta en la pasarela del Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF) en Sevilla, donde Jessica desfiló para la diseñadora Pilar Vera.

El evento no solo sirvió como escenario para mostrar los nuevos diseños flamencos, sino también como la primera reaparición oficial de la pareja. Roberto Mendoza acompañó a Jessica entre el público, siguiendo con atención cada paso de la modelo en la pasarela. Su presencia fue discreta, pero reveladora: miradas cómplices, sonrisas constantes y gestos de cariño dejaron claro que, pese a sus reservas iniciales, la relación avanza con paso firme. No faltó un momento de ternura captado por los fotógrafos: un beso robado que confirmó la complicidad que ambos han estado cultivando desde que iniciaron su noviazgo.

Jessica Bueno y Roberto Mendoza en SIMOF. (Foto: Gtres)

Jessica, de 35 años, se ha mostrado feliz y prudente ante los medios. «Vivo el presente, pero por mi pasado voy con pies de plomo», declaró recientemente, haciendo referencia a su relación anterior con Luitingo, que terminó tras casi dos años de romance. La modelo insiste en que desea avanzar con cautela para no repetir errores pasados. «Él tiene su mundo y su trabajo, y yo tengo el mío. Vamos poco a poco», afirmó, dejando claro que, aunque ilusionada, mantiene los pies firmes en la tierra.

El comienzo de su historia con Mendoza ha sido discreto pero intenso. Ambos han hecho vida prácticamente de pareja desde que comenzaron a conocerse: entran y salen de las respectivas viviendas, comparten compras y momentos cotidianos, siempre con una sonrisa que refleja la alegría de reencontrar el amor. Esta nueva relación, pese a algunos rumores sobre la supuesta relación anterior de Roberto o los comentarios malintencionados sobre sus motivaciones, ha sido acogida con naturalidad por Jessica, quien prefiere centrarse en sus sentimientos antes que en la opinión pública.

El desfile en SIMOF se convirtió en un momento significativo para ambos. Jessica pudo mostrar su talento y elegancia en la pasarela mientras Roberto, visiblemente orgulloso, no dejaba de elogiarla ante los micrófonos: «Espectacular, preciosa», afirmó cuando se le preguntó por la actuación de la modelo. La presencia del músico no solo confirmó públicamente su relación, sino que también marcó un gesto de apoyo incondicional en un día profesional importante para Jessica. Más tarde, ambos fueron vistos paseando por la zona de stands, compartiendo confidencias y disfrutando de la jornada, sin esconderse de las cámaras ni de los curiosos.

Para Jessica Bueno, este inicio de año ha sido especialmente positivo. A nivel personal, ha recuperado la ilusión y la estabilidad emocional; a nivel profesional, suma proyectos importantes en el mundo de la moda flamenca, donde su experiencia y presencia siguen siendo muy demandadas. Por su parte, Roberto Mendoza también se ha mostrado orgulloso de acompañar a Jessica en su faceta profesional, compartiendo en sus redes sociales imágenes del desfile y mostrando así su entusiasmo por esta nueva etapa juntos.