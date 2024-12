Jessica Bueno relata su peor momento junto a Jota Peleteiro: "Me entró un ataque de nervios"

Jessica Bueno ha regresado a la pequeña pantalla para dar una entrevista definitiva. La modelo ha desvelado por primera vez el motivo de su ruptura con Jota Peleteiro. Según cuenta, descubrió que el empresario no estaba siendo honesto con ella. Habla de una supuesta infidelidad y promete que todo lo que vino después lo recuerda como la etapa «más dolorosa de su vida».

Actualmente Jessica Bueno mantiene una relación con el cantante Luitingo y defiende que gracias a él ha recuperado la sonrisa. Sin embargo, no olvida todo lo que sucedió en el pasado y quiere que la gente lo sepa.

«Yo empecé a recibir mensajes anónimos diciéndome que mi marido me estaba siendo infiel», declara durante su participación en ¡De Viernes! Siguiendo su relato, se dio cuenta de lo que estaba pasando gracias a una persona que se lo contó todo y le dio pruebas. «Vi unos mensajes entre él y una directora de su empresa que no eran propios de un trabajador y su jefe. Me entró un ataque de nervios. Le pedí explicaciones, pero él me decía que cómo podía desconfiar de él, que jamás me haría eso».

Jessica Bueno durante su última entrevista. (Foto: Telecinco)

Jessica Bueno tenía motivos suficientes para no confiar en su palabra, así que siguió su particular investigación y le pidió explicaciones, pero el empresario se negó a hablar del tema.

La supuesta infidelidad

La ex de Kiko Rivera he explicado que su confidente le envió mucho material para poder desmontar a Jota Peleteiro. Logró ponerle contra las cuerdas, aunque su reacción fue tajante: no pidió perdón, se marchó de casa y comentó la batalla.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro en una celebración. (Foto: Gtres)

«Me mandó fotos de su ropa interior y capturas de cómo se conocieron. Era una prueba de que había estado en mi casa. Pasó todo el verano con ella», comenta en el programa presentado por Santi Acosta. «Cuando le volví a preguntar, su respuesta fue: ‘Estoy harto de que te metas en mi vida, esto se acaba’. Fue él quien tomó la decisión de separarse, como si todo esto fuera culpa mía».

El portazo económico de Jota Peleteiro

Una de las partes más duras del relato de Jessica Bueno tiene que ver con el comportamiento que ha tenido Jota Peleteiro, siempre según su versión, después de romper con ella. La modelo asegura que se ha desentendido económicamente de la familia que formaron. Jota ya no se dedica al fútbol, pero tiene varias empresas rentables y Bueno promete que está manteniendo sola a sus hijos.

«Me di cuenta de que el piso donde vivía con los niños no se estaba pagando desde que yo entré en GH VIP. La pensión de los niños tampoco. Yo confiaba en él, creía sus excusas. Pensaba que nunca llegaría a desentenderse de sus propios hijos», relata.

Jessica Bueno durante su última entrevista. (Foto: Telecinco)

Jessica ha explicado que fue algo progresivo, de hecho en un primer momento Jota le prometió que le iba a ayudar en todo lo que estuviera en su mano. «Él dispuso que me ayudaría con el alquiler, que yo podría seguir usando el coche familiar y que tendríamos apoyo en casa. Pero todo eso se fue incumpliendo poco a poco».

La desesperación de Jessica Bueno

La modelo reconoce que la situación le superó, por eso tuvo pensamientos muy negativos. «Fue todo tan seguido: los mensajes, las chicas, las fotos, el abandono… Era demasiado. Me sentía sola, desamparada. Un día, estando en casa, subí a la habitación y empecé a sentir tanta tristeza, tanta pena de mí misma, que cogí unas pastillas. No intenté suicidarme, solo quería dormir, descansar, no despertarme en días», ha comentado delante de los colaboradores de Santiago Acosta y Beatriz Archidona.