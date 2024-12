En las últimas semanas, la familia Pantoja ha acaparado la atención mediática por diversos motivos. Uno de ellos el embarazo del segundo hijo de Isa Pantoja, el primero con su marido, Asraf Beno. Sobre esto se ha pronunciado Jessica Bueno en su reaparición en Madrid. Al ser preguntada por esta buena nueva, la modelo ha respondido con sinceridad. «Es que soy muy repetitiva, pero ya he respondido a esta pregunta un montón de veces. Yo es que soy neutral», ha indicado.

Asimismo, ha asegurado que se alegra de que Isa Pantoja aumente la familia. «Por supuesto, una nueva vida. Hombre, un niño siempre es bienvenido, eso es felicidad», ha añadido.

Jessica Bueno en Sevilla. (Foto: Gtres)

Se desmarca de la familia Pantoja

Además, Jessica Bueno también se ha pronunciado sobre Isabel Pantoja y los supuestos descalificativos a sus hijos. «¿Tú crees sinceramente que yo voy a contestar a algo así? No tengo nada que ver, por favor. Lo he repetido un montón de veces. No me une nada a esa familia, estoy desvinculada de ellos desde hace doce o trece años, la edad de mi hijo. O sea, a mi hijo lo une su padre pero yo no», ha dicho, tajante.

Jessica Bueno en Sevilla. (Foto: Gtres)

Con estas declaraciones, Jessica Bueno se desvincula por completo de la familia Pantoja. Familia a la que un día perteneció durante su sonado y mediático romance con Kiko Rivera.

Una historia de amor mediática

Jessica Bueno y Kiko Rivera se conocieron cuando ambos formaron parte del elenco de concursantes de Supervivientes 2011. Lo que comenzó siendo una simple amistad, conforme pasó el tiempo esos sentimientos se transformaron y en el verano de ese mismo año se convirtieron en una de las parejas del momento.

Jessica Bueno posando con Kiko Rivera en el pasado. (Foto: Gtres)

Poco después, en noviembre, la ya ex pareja posó en ¡Hola! anunciando que esperaban un bebé. Meses más tarde la modelo posó para el citado medio anunciando su boda, sin embargo, el enlace nunca llegó a celebrarse.

Una vez nació la persona que tienen en común, anunciaron su ruptura y tras ella comenzó un complicado periodo para ambos, ya que entablaron una dura batalla judicial por la custodia. A pesar de esta encrucijada, Kiko y Jessica lograron dejar atrás las rencillas del pasado. De hecho, cabe destacar que en junio de 2021 el cantante viajó a Bilbao acompañado de toda su familia para asistir a la comunión de su hijo. En la actualidad, ambos mantienen una relación cordial.