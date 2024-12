Isabel Pantoja toma la palabra: biografía no autorizada y la verdad sobre Antonio Banderas

Isabel Pantoja ha cambiado su particular hoja de ruta. Si bien no suele pronunciarse sobre las polémicas que la acompañan desde hace tiempo, esta vez ha roto su propia regla. De hecho, este 2 de diciembre ha emitido dos comunicados para aclarar dos de ellas. Por un lado, se ha manifestado tras publicarse un reciente libro que lleva como título Isabel Pantoja: sigo siendo esa de María José Lorenzo.

Su biografía no autorizada

«La oficina de la artista aclara que el reciente lanzamiento de una obra sobre Isabel Pantoja es una obra no autorizada que se basará única y exclusivamente en relatos previamente publicados por la prensa y en la opinión personal de su autor, sin contar en ningún momento con la autorización de la artista», comienza diciendo la misiva.

Isabel Pantoja en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

«Queremos dejar claro que esta biografía no cuenta con el consentimiento ni la participación de Isabel Pantoja. Su contenido se fundamentará en informaciones difundidas por medios de comunicación y en interpretaciones subjetivas del autor, sin que en ningún momento refleje la voz ni la perspectiva de la artista», han comunicado desde su equipo.

Además, han insistido en que por ahora «Isabel Pantoja sigue centrada en sus proyectos musicales, manteniéndose fiel a su compromiso con su público. En cuanto a su historia, la artista ha dejado claro en otras ocasiones que solo será narrada desde su propia voz si algún día decide contarla. Mientras tanto, desde su entorno invitan a los seguidores a tomar con cautela cualquier contenido no autorizado que circule en su nombre», se puede leer en el escrito.

Isabel Pantoja junto a su hija, Isa Pantoja. (Foto: Gtres)

Sobre Antonio Banderas

Hace tan solo unos días, Antonio Banderas hizo unas declaraciones acerca de si estaba o no inmerso en un proyecto documental junto a la tonadillera. «Yo no conozco a Isabel Pantoja, cuando he leído esas noticias no sé a qué se debe. Nunca me han llamado por este tema», expresó. Banderas, también insistió en que no conoce a la artista personalmente. Y, además, al ser preguntado por los periodistas sobre el proyecto con la cantante expresó que no entraba «en sus planes».

Ahora, Isabel Pantoja ha dado su versión de los hechos vía comunicado. «En medio de rumores que han generado gran revuelo en el mundo del entretenimiento, la oficina de Isabel Pantoja ha salido al paso para desmentir categóricamente cualquier tipo de contacto o negociación con la productora de Antonio Banderas en relación con una supuesta serie de ficción sobre la vida de la artista», comienza diciendo la agencia de la artista.

Isabel Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

La aclaración llega tras la circulación de diversas informaciones que apuntaban a una posible colaboración entre la tonadillera y el reconocido actor malagueño, que en los últimos años ha expandido su carrera como productor de contenido audiovisual. «No existe ningún vínculo ni conversación con Antonio Banderas ni con su productora en torno a este proyecto. Estas afirmaciones carecen de fundamento», explican. «La artista, que recientemente ha estado enfocada en su gira de conciertos y proyectos personales, agradece el interés que siempre despierta su figura, pero insiste en que cualquier anuncio oficial relacionado con su carrera será comunicado directamente a través de sus canales oficiales», finalizan.