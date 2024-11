Antonio Banderas se ha sincerado sobre si está o no trabajando en un proyecto junto a Isabel Pantoja. El actor reapareció este pasado miércoles, 27 de noviembre, en los premios Elle For Future celebrados en el emblemático hotel Four Seasons de Madrid. Acudió a esta especial cita junto a su pareja, Nicole Kimpel, con quien derrochó una gran complicidad.

Fue precisamente en el marco de este evento, donde el intérprete no sólo habló de sus diversos compromisos profesionales, sino que se desmarcó por completo sobre el presunto proyecto laboral con la tonadillera.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel. (Foto: Gtres)

Antonio Banderas se desmarca

«Yo no conozco a Isabel Pantoja, cuando he leído esas noticias no sé a qué se debe. Nunca me han llamado por este tema», expresó en un primer momento. Antonio Banderas, también insistió en que no conoce a la artista personalmente. Y, además, al ser preguntado por los periodistas sobre el proyecto con la cantante expresó que no entraba «en sus planes».

Han pasado ya tres meses desde que salió a la luz que Antonio Banderas e Isabel Pantoja estarían acercando posturas para trabajar juntos. Fue Jorge Borrajo, director de la revista Semana, quien contó en directo en TardeAR algunos detalles de este presunto reto profesional entre Isabel y el intérprete de La piel que habito.

«Isabel quiere solucionar y quitarse de encima todos los problemas económicos que arrastra desde hace años y por eso ha decidido que es hora de hablar y de contarlo todo. Cuando digo todo, es todo. Pero ella sabe que esto tiene un precio. Un precio muy alto y quien quiera gestionar ese relato tendrá que pagarlo», comenzó diciendo. Y es que, la cantante estaría pensando en dar un paso al frente para contarlo todo sobre su vida a través de una especie de documental.

Isabel Pantoja en un concierto. (Foto: Gtres)

«Se viene hablando estos días de una oferta de Televisa para hacer un biopic, que efectivamente existe, pero no es la única ni la que más atrae a Isabel. Ella, ahora mismo sobre la mesa tiene tres ofertas. Tres ofertas que están a la espera de una respuesta. Ha tenido más, pero ya las ha descartado. Sin embargo, una de las últimas que ha recibido es la que más atrae personalmente a Isabel Pantoja, aunque no es la mejor económicamente, pero sí la que más le gusta y, ¿por qué? porque quien está detrás es Antonio Banderas», añadió Borrajo.

Antonio Banderas junto a Nicole Kimpel. (Foto: Gtres)

Asimismo, el periodista explicó que las conversaciones para llegar a un acuerdo estaban «bastante avanzadas». «Hemos podido hablar con alguien muy cercano a la tonadillera, alguien que está al tanto de absolutamente todos los detalles y nosotros los conocemos», contó.

«Lo que Antonio Banderas le ha puesto sobre la mesa no es sólo un biopic o lo que es una serie sobre su vida o un documental de ella hablando como he dicho antes hablando de absolutamente de todo. Son muchas más cosas y algunas van a llamar muchísimo la atención. Podríamos decir que Antonio Banderas se podría convertir en el salvador de Isabel Pantoja», sentenció.