La sorprendente reacción de Isabel Pantoja a la desgarradora entrevista de su hija en ‘¡De viernes!’

Isa Pantoja se ha situado en el centro del huracán mediático tras su último y desgarrador testimonio ofrecido en ¡De viernes! La joven habló como nunca sobre el sonado episodio en el que su hermano le regó con una manguera mientras nadie de su familia intervenía para detenerlo. Como no podía ser de otra manera, sus declaraciones han acaparado buena parte de los titulares de los últimos días, generando un gran revuelo alrededor. Aunque, sin duda, la pregunta que más se ha repetido desde entonces es cómo ha reaccionado Isabel Pantoja ante estas palabras. Un misterio que Antonio Rossi ha desvelado desde el plató del programa Vamos a ver.

«Como pasó en la primera entrevista, Isabel Pantoja no la vio», comenzaba a decir el periodista. Añadía que no se interesó prácticamente por el contenido de la misma y que fue su hermano Agustín el que le informó de todo. Aunque este tampoco la vio en directo, leyó lo ocurrido más tarde a través de lo publicado en diferentes medios: «Hasta donde yo sé, no la vieron, pero se informaron. En la otra sí que ella, desde su cuarto, preguntó, pero en esta ni eso. No ha preguntado detalles», explicaba.

Antonio Rossi en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Y es que cabe destacar que al mismo tiempo que la hija de la tonadillera protagonizaba una impactante entrevista en televisión, Anabel Pantoja estaba de parto. Una circunstancia que según el colaborador del matinal de Mediaset preocupó más a la cantante. «Estaba más pendiente al día siguiente de Anabel y de cuándo podía hacer la videollamada para conocer a su sobrina que de las consecuencias de lo que había dicho su hija», decía. Sin duda, esta información podría crear un distanciamiento mayor entre madre e hija, ya que la esposa de Asraf Beno podría sentirse muy dolida por ello.

«Te voy a devolver a Perú»

De todas las impactantes declaraciones que ofreció Isa en su última entrevista, una de las más comentadas fue la demoledora amenaza que llegó a pronunciar la tonadillera tras enterarse que su hija había mantenido relaciones sexuales a los 16 años. «Fue mi hermano el que llamó a mi madre para contarle que este chico y yo hemos entrado en su casa sin su autorización. Yo recuerdo que entonces ella se vino hacia mí insultándome y diciéndome de todo», comenzaba a explicar, destacando que el verdadero motivo del enfado de su madre fue descubrir que tenía un teléfono móvil escondido.

Totalmente rota Isa Pantoja es incapaz de verbalizar lo que le dijo su madre mientras le cortaba el pelo: “Te voy a devolver a Perú” 🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrGryv pic.twitter.com/Uvv8ghTYv9 — De viernes (@deviernestv) November 22, 2024

«Mi madre empezó a zarandearme preguntándome que dónde estaba el teléfono y, como yo no se lo daba, le pidió a una amiga que estaba allí que le diera las tijeras de la cocina […] La vi completamente fuera de sí. Me arrinconó, me cogió por la cara, yo no me dejé, empezamos las dos a forcejear, pero yo lo que vi en ese momento es que puede pasar algo grave con esas tijeras […] «Al final decidí parar para que no pasara nada grave y fue cuando me cortó el pelo, y cuando me lo cortó me dijo ‘te voy a devolver a Perú’», recordaba completamente envuelta en lágrimas.