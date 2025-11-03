Jennifer Aniston confirma su noviazgo con Jim Curtis a través de una emotiva declaración de amor

Después de varios meses de constantes especulaciones sobre su vida amorosa, Jennifer Aniston ya no se esconde. El pasado verano fue fotografiada junto a Jim Curtis a bordo de un lujoso yate en Mallorca. Unas imágenes que no pasaron desapercibidas por la actitud cariñosa que mantenían durante sus vacaciones, lo cual parecía confirmar que entre ellos existía algo más que una amistad. No obstante, por aquel entonces, ninguno de los dos quiso confirmar nada.

Sin embargo, tres meses después, en medio del revuelo mediático que ha sido imposible parar, la actriz ha dado un paso al frente y ha hecho oficial su noviazgo con el coach e hipnoterapeuta mencionado. Lo ha hecho con motivo del cumpleaños de Curtis, una especial fecha en la que ha decidido compartir su primera fotografía juntos en la red. «Feliz cumpleaños, mi amor», escribía junto a un corazón y una fotografía en blanco y negro en la que aparece Aniston abrazando por detrás a Jim. Una declaración de amor que ha desatado la locura entre todos los fans de la protagonista de la emblemática serie Friends.

Como no podía se de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios en los que sus seguidores se han mostrado muy felices por su romance. «No podría estar más feliz por vosotros», «Mi corazón está explotando», «Estaba esperando esta publicación», «Sois preciosos», «Ojalá sea una relación larga», «Qué bonitos sois», «Os deseo todo lo mejor a los dos», escribían algunos de los internautas. Por otro lado, muchos de ellos también se preguntaban sobre la identidad de Curtis, ya que para sorpresa de muchos, no es actor ni productor.

Quién es Jim Curtis, el novio de Jennifer Aniston: su edad, a qué se dedica y qué enfermedad tiene

Tal y como se describe él mismo en su perfil de Instagram, es «autor, conferenciante, hipnocoach y educador». A día de hoy tiene 50 años (seis menos que Jennifer) pero con tan solo 22 años fue diagnosticado con una enfermedad en la médula espinal, la cual le ha dejado ciertas secuelas. De hecho, es por ello por lo que ha sido visto caminando con ayuda de un bastón en varias ocasiones.

Jennifer Aniston y Jim Curtis en Mallorca. (Foto: Gtres)

Sobre su vida personal son pocos los datos que se conocen, pero tras regresar de su viaje a Mallorca junto a Jennifer Aniston, compartió una reflexión que dejó más que claro que atravesaba por un muy buen momento sentimental. «Ya estoy de vuelta de las vacaciones, ¡y qué experiencia! Cuando estaba enfermo, triste, estancado y con dolor, nunca pensé que tendría la abundancia, la alegría y el amor que ahora experimento a diario», decía sin mencionar a la intérprete. No obstante, ahora, ya se puede confirmar que esta alegría era en parte gracias a la estrella de Hollywood, quien también parece que ha encontrado por fin el amor después de varias relaciones fracasadas, como las que protagonizó junto a Justin Theroux o Brad Pitt.