Ronaldo Nazario es uno de los hombres más conocidos dentro del mundo del fútbol. Conocido como ‘El Fenómeno’, ha sido considerado por multitud de personas y medios como el mejor delantero centro de la historia. Tanto es así que, incluso, fue incluido por la FIFA en el salón de la fama en 2016. En resumen: una leyenda. Siete años después, su rumbo cambió al fichar por el Real Madrid, con quien consiguió ganar la Copa Intercontinental 2002, la Supercopa, el Campeonato de España y, además, ser nombrado Mejor Jugador del Mundo, ganando el Balón de Oro el mismo año, en 2002.

Una época dorada en la que, además de las alegrías a nivel profesional, se llevó a casa muchas a nivel personal. En su pandilla resaltaban nombres como Raúl González, Guti o Javier Hidalgo, el único superviviente VIP que continúa a su lado pasen los años que pasen. Ronaldo Nazario fue querido dentro y fuera del campo y, más allá de sus jugadas con el balón, era de gran interés su vida más íntima fuera del terreno de juego. Ha pasado el tiempo, pero su nombre ha vuelto a situarse en la primera línea mediática, en esta ocasión por una boda que ha copado los titulares de la prensa del mundo entero.

Aunque ya no forme parte del fútbol como jugador, sí ha estado muy ligado a él. El 3 de septiembre de 2018 se convirtió en accionista mayoritario del Real Valladolid tras la compra del 51% de las acciones del club, que se incrementaron a 72,7% un año después. Asimismo, el 18 de diciembre de 2021, Ronaldo pasó a ser el socio mayoritario del Cruzeiro de Brasil, club en el que debutó en 1992. Y, de la misma forma que ha seguido vinculado al deporte de su vida, lo ha hecho con nuestro país. Tanto es así que, hace apenas tres años, el ex futbolista adquirió una segunda residencia en Valladolid, cambiando el Hotel AC Palacio Santa Ana donde siempre se alojaba por una propiedad a su nombre. Una pasión por nuestro país que ha vuelto a demostrar, una vez más, celebrando su boda en Ibiza. Nazario se ha mostrado feliz, comprometido con el catolicismo y arropado por sus seres queridos. Ha sido una ceremonia íntima, pero no ha faltado Javier Hidalgo, una de las personas a las que conoció durante su época dorada en el club merengue y con quien ha compartido amistad hasta día de hoy. La única presencia VIP de una pandilla que no ha estado presente en este día tan especial y que, al parecer, ya no forma parte de su vida.

Javier Hidalgo y Celina Locks en la boda de Ronaldo Nazario / Gtres

Todo sobre Javier Hidalgo

Conocido por su perfil empresarial, Hidalgo ha sido siempre uno de los fieles amigos de Ronaldo. Hace unos años, su nombre volvió a sonar con fuerza en la crónica social por un giro de 180 grados en su vida. En abril de 2021, presentó su dimisión como consejero delegado de Globalia, holding turístico formado por su padre.

Javier Hidalgo en un photocall / Gtres

Tras su salida, y según informó Vanitatis, comenzó a liderar un holding de sociedades e inversiones, JHG Investment Models. Su vida cambió, pero sus amistades no. Y así ha demostrado, siendo el único del círculo íntimo de VIPs que ha sido testigo del enlace de Nazario.