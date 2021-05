Si uno piensa en cine español probablemente le vengan a la cabeza nombres muy conocidos como Penélope Cruz, Javier Bardem, José Coronado o más recientemente Mario Casas, por ejemplo. Sin embargo, no sería justo dejarse en el camino a Javier Gutiérrez. El asturiano lleva años convertido en referencia del séptimo arte patrio, y así lo acredita su Premio Goya como Mejor Actor, pero también de la televisión. Es precisamente en la pequeña pantalla donde hace pocos días ha estrenado ‘Reyes de la Noche’ (Movistar +), la serie inspirada en la histórica rivalidad radiofónica entre los periodistas deportivos José María García y José Ramón de la Morena.

Es habitual ver al de Luanco en los photocalls de presentación de películas pero lo que no es tanto es verle posar junto a sus parejas. Y es que al margen de sus habilidades interpretativas, Javier Gutiérrez se caracteriza por convertir su vida privada en un búnker. A sus 50 años, el asturiano ha tenido una vida sentimental bastante activa aunque no lo parezca. Tres son las mujeres que han pasado por su corazón, contando con su actual novia, pero nunca se ha hablado demasiado de ellas. Las recordamos.

La primera en compartir la fama con él fue Inés Enciso, quien tiene un perfil completamente anónimo. Estuvieron juntos ocho años, se casaron en 2016 y tuvieron un hijo juntos, Mateo. El niño nació con una enfermedad y con capacidades especiales. Javier ha confesado en más de una ocasión que al principio fue todo «como una película de terror» pero que hoy en día su hijo le ha dado la mejor lección de vida: no tirar la toalla nunca. Además, es su inspiración. No obstante, la relación con Inés no iba todo lo bien que debería y ambos decidieron separarse, firmando la custodia compartida.

Tras superar la ruptura con la madre de su hijo, Javier Gutiérrez cruzó sus caminos con Adriana Paz. La actriz mexicana es todo un referente en su país de origen y aquí ha cuajado una muy buena crítica gracias a su papel como Altragracia en la serie ‘Vis a Vis’. Se conocieron en 2017 en el rodaje de la película El autor, de Manuel Martín Cuenca, film por el que el asturiano ganó el Goya. Posaban juntos y parecían una pareja idílica, hasta que en julio de 2019 rompieron.

La intérprete azteca le dedicó unas emotivas palabras de despedida en su cuenta de Instagram para confirmar la ruptura: «Al hombre de mi vida, mi alma gemela, mi gran amor. Gracias por la valentía, por la locura, por la felicidad, por los viajes, por la comida, por los besos, por las risas, por la embriaguez, por la magia, por el aprendizaje, por las miradas, por los planes, por haberme devuelto la luz y la ilusión al conocerte. Gracias por tanto y tanto amor y gracias por todo lo que no se puede nombrar. Te deseo una vida luminosa, llena de salud y de muchos más éxitos. Deseo también que encuentres el amor, la alegría y a la mujer que necesitas. Te lo mereces. Vivirás por siempre en esa grande y luminosa habitación en mi corazón que tiene vistas a Puerto Escondido, a Oaxaca, a la Ciudad de México, a Arcila, a los cielos madrileños y gallegos, y a todos esos lugares en donde fuimos tan felices. Lamento todo lo que ya sabes. Te amo».

Cuando parecía que Javier Gutiérrez le había dado una tregua al corazón, el actor sorprendió a todos al aparecer en la fiesta posterior a los Goya de 2020 agarrado de la mano de una imponente mujer rubia que respondía al nombre de Carmen Demaría, que se dedica a la fisioterapia y junto a quien a día de hoy mantiene un romance sólido. Presente y ¿futuro? sentimental