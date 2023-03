El nombre de Jamie Lee Curtis ha sonado con mucha fuerza esta última semana, y no por las especulaciones que se han dicho en los medios internacionales sobre su bisexualidad, sino más bien por conseguir su primer Oscar a Mejor Actriz de Reparto después de 40 años de carrera en la industria. Todo un honor que le ha dedicado a sus padres y, como no, a su hija Ruby.

Sus primeras entrevistas como ganadora de una estatuilla no han tardado en llegar. La intérprete de Todo a la vez en todas partes ha hablado para el programa Today, desvelando la decisión que ha tomado respecto al Oscar, y que mucho tiene que ver con su hija: «En apoyo a mi hija Ruby, le estoy llamando con los pronombres they/them (elle)». Ha defendido que ha dejado de llamar al premio ‘Oscar’ para referirse a él en término neutro en honor a su vástago.

Jamie Lee Curtis got emotional watching her #Oscars speech for the first time ❤️ She’s talking to @hodakotb and @SavannahGuthrie about the once-in-a-lifetime moment. pic.twitter.com/4qYU3JIFkj — TODAY (@TODAYshow) March 14, 2023

Pero esta no es la primera vez que Jamie Lee alza la voz por su hija transgénero. El pasado mes de octubre, la hollywoodiense desveló sentirse asustada por las amenazas que sufría su hija, mostrando una vez más su apoyo a la comunidad trans. «Tengo una hija trans. Hay amenazas contra su vida, solo por existir como ser humano. Hay gente que quiere aniquilarla, a ella y a gente como ella (…) El nivel de odio…es como si no hubiéramos aprendido del fascismo, como si no hubiéramos aprendido cuál es el resultado de eso. El exterminio de seres humanos, eso es aterrador», sentenció para la Cadena SER.

Pero, ¿quién es Ruby Guest?

Hace 26 años nació Thomas y, en 2020, decidió contarle a sus padres y al mundo entero que no sentía como le habían establecido desde nacimiento. Su transición comenzó a los 25 años y, aunque recibió en todo momento el apoyo de su familia, siempre tuvo cierto temor. «Fue aterrador el hecho de contarles algo sobre mí que no sabían (…) Era intimidatorio, pero no estaba preocupada porque me habían aceptado toda mi vida», dijo en una entrevista para People.

Cuando por fin Ruby pudo decir quién era realmente, Jamie Lee no dudó en abrazarla como muestra de apoyo, provocando en ambas un llanto de liberación. Pero para la actriz lo más difícil no fue conocer al que pensaba que era su hijo, pues ya lo sabía, sino dejar de referirse a Ruby en masculino: «Es el nombre que le has dado a tu hijo, que has estado diciendo toda tu vida…A veces me sigo confundiendo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

En la misma entrevista, la intérprete de Halloween confesó que había observado muy orgullosa cómo su hijo se convertía en Ruby: «Ayudar a los demás es algo que todo el mundo debería hacer. No creo que sea solo asunto de nuestra casa. Debería ser algo humano. Ruby, estoy orgullosa de ser tu madre, hoy más que nunca». Hoy, Ruby puede decir orgullosa que ha conseguido ser quien siempre ha querido ser, contando con una familia y una mujer con la que ha pasado por el altar que siempre han estado a su lado.