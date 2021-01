Corren vientos nuevos para Jaime Lorente. En plena pandemia y con varios proyectos cinematográficos encima de la mesa, el protagonista de ‘El Cid’ está asimilando su nuevo estado sentimental. El pasado mes de diciembre rompió con María Pedraza, seguramente la mujer que más le ha marcado en sus 29 años de vida. Ambos decidieron acabar su relación a la vez que el 2020 daba sus últimos suspiros de vida y empezar el 2021 estrenando soltería.

Sus vidas separadas ya son un hecho. La actriz todavía no se ha dejado ver, pero las cámaras sí que han captado a Jaime Lorente. El intérprete de ‘La Casa de Papel’ ha estado solo estos días atrás. Vestido con una cazadora de cuero marrón y borrego por dentro, camiseta verde y protegido con una mascarilla quirúrgica negra, ha salido de su casa en el centro del Madrid con el objetivo de coger un coche VTC que le transportase a algún lugar.

Junto a María Pedraza mantuvo un romance de dos años que tuvo un paréntesis cuando ambos decidieron darse un tiempo. Después volvieron a juntar sus caminos e incluso empezaron una convivencia en un coqueto piso en el corazón de la capital. Sin embargo, el hecho de dejarse de seguir en redes y borrar todos sus fotos juntos alertó que, sin lugar a dudas, su amor había pasado a mejor vida.

Así las cosas, imágenes como estas repletas de cariño y que muestran a dos enamorados disfrutando del verano en las costas españolas, no se volverán a repetir. Los dos estrenan soltería, si bien en el caso de Pedraza puede que por poco tiempo. La actriz de ‘Toy Boy’ ha sido relacionada con el piloto de motociclismo Marc Márquez. Todo surgió a raíz de una fotografía del catalán haciendo deporte en la que María escribió «cute», que en español vendría a decir «qué mono». El revuelo orquestado en Instagram a raíz de este comentario fue mayúsculo y los seguidores no tardaron de darse cuenta de que entre ellos podría haber una conexión especial.

En cuanto al momento actual de Jaime Lorente es de completa reflexión y adaptación a su nueva situación. Tras ser protagonista de la ficción ‘El Cid’ se ha embarcado en una obra de teatro cuyo título es ‘Matar cansa’. Se sube a las tablas después de ver cómo su papel de Rodrigo Díaz de Vivar ha cosechado una crítica feroz por parte de la audiencia y de cierta parte de los medios especializados. Él se lo toma con filosofía y naturalidad: «Creo que para gustos los colores y que todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera, pero sí que es verdad que deberíamos saber diferenciar entre una serie de ficción y una serie documental. Nunca se ha vendido El Cid como una de serie de tipo documental, tomarla así es un error. Pero no pasa nada: es positivo que la gente hable, debata y opine; mientras haya respeto, todo bien», cuenta en el Diario de Mallorca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jaime Lorente Lopez (@jaimelorentelo)

Al mismo tiempo y en idéntico medio, Lorente confiesa que todavía está asimilando todo lo que está ocurriendo con la pandemia. Y lo hace mediante una introspección: «Estoy intentando ver qué me ha pasado. A nivel emocional me han pasado muchas cosas por dentro. Sinceramente, cuando todo empezó tenía un poco de esperanzas porque vi como nos pusimos todos en comunión, pero me duró poco por el nivel de egoísmo y de individualismo que he visto», concluye.