Ivonne Reyes sobre Rocío Carrasco: «Veo mucho sufrimiento y espero que arreglen las cosas»

Ivonne Reyes se encuentra en un momento feliz de la vida, tal y como ella misma ha confirmado a los medios de comunicación tras ser preguntada por la prensa a la salida de un evento. Se ha especializado como coach y confiesa que no le importaría volver a trabajar en televisión ejerciendo su nuevo título, siempre y cuando “me den bien las directrices”.

Aprovechando su nuevo rumbo profesional, los medios le preguntaron sobre el enfrentamiento de Roció Carrasco y su hija. La que fuera presentadora de televisión les desea lo mejor. “Deseo que se arreglen las cosas. No todo se hace de la noche a la mañana, hay un proceso muy largo detrás. No como coach, como una persona que ha estado muchos años dentro con psicólogos, y son procesos largos para todos”. A pesar de su experiencia profesional y también personal ha preferido ser cautelosa con todo lo que está ocurriendo en la familia Carrasco y no ha querido posicionarse. “No soy quién para dar consejos” asegura.

Este buen momento que atraviesa también se debe a lo orgullosa que está como madre viendo a su hijo encima de los escenarios. Alejandro se encuentra representando la obra de teatro Yerma, el nuevo proyecto del bailarín Rafael Amargo. “La verdad es que me impresiona bastante lo bueno que es”. La propuesta surgió a través de una llamada que realizó el bailarin al hijo de Ivonne y desde entonces comenzaron a trabajar mano a mano. “Le llamó… hablamos nosotros y surgió la idea mientras estábamos hablando, y dijo: ‘no había caído que es tu hijo’. Le escribió y la verdad que hacer ‘Yerma’, es muy importante”. Ante la pregunta sobre los problemas judiciales de Amargo ha preferido mantenerse al margen. “Rafael es un gran profesional, independientemente de los líos que no me quiero enterar, que todo salga bien”. Además ha asegurado que su hijo tiene bastantes proyectos como actor de los que todavía no puede desvelar nada.

Durante años la tensión con el que fuera su pareja, Pepe Navarro, ha ocupado numerosos titulares de la prensa del corazón y varios enfrentamientos de Ivonne y Navarro en televisión. Después de que la colaboradora televisiva le pidiera una prueba de paternidad, Navarro ha admitido el pasado mes de diciembre, que se arrepiente de no habérsela hecho y le pide a Ivonne solucionar este tema cuanto antes. Muy esquiva ante las preguntas relacionadas con su pasado, la venezolana ha asegurado que respecto a este tema todo “está bien”.

Con la mirada puesta en el futuro. Ivonne Reyes confiesa que está dispuesta a volver a enamorarse, sin embargo tiene claro qué tipo de hombre busca. “El hombre tiene que ser chispa, que me haga reír”.

Mientras espera la llamada para regresar a la televisión no descarta volver al campo donde estuvo trabajando su hijo durante un tiempo «No, de momento él no. Está contento». Sin embargo, querría vivir la experiencia: «¿sabes qué? La que quería volver al campo era yo, te lo juro. Me parece que es una oportunidad. ¿No te parece una experiencia maravillosa?».