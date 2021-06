Isabel Pantoja retomaba su papel de invitada en ‘Volverte a ver’. Después de que Mediaset haya confirmado la cancelación de ‘Top Star’, la tonadillera regresa al plató del espacio presentado por Carlos Sobera. Look ha podido confirmar que las emisiones del programa, al menos en lo que respecta a la artista, ya fueron grabadas en febrero de 2020, aunque se emitirán próximamente.

En medio de la polémica con su hijo Kiko Rivera por la herencia de Paquirri, hace algunos meses, Pantoja volvía a la pequeña pantalla para ejercer como ‘cazatalentos’ en el espacio musical de Mediaset. Un programa en el que ha estado acompañada de la cantante mexicana Danna Paola, así como de Jesús Vázquez, encargado de presentar el espacio. Sin embargo, a mediados del mes de mayo, la cadena decidía dejar de emitir el programa por los malos datos de audiencia y lo sustituía en la parrilla por ‘Sálvame Deluxe’, aunque por ahora no se ha confirmado si lo reservará para otra franja horaria.

Fue en febrero del pasado año cuando Pantoja apareció como invitada del programa por primera vez. Aunque en un principio no parecía que la artista estuviera dispuesta a dar el paso, finalmente, la viuda de Paquirri se animó a sentarse junto al presentador vasco. De hecho, fue Sobera quien tuvo que llamar personalmente a Pantoja para limar asperezas con ella después de las tensiones que se generaron entre ellos durante la participación de la cantante en el reality de supervivencia.

Su paso por el programa no fue fácil. Y es que Pantoja y Sobera habían tenido sus más y sus menos durante la participación de la tonadillera en ‘Supervivientes’. Al parecer, la cantante no estaba muy conforme con las críticas recibidas por el comunicador a raíz de su decisión de abandonar: “es que tu fuiste muy duro conmigo. Yo dije que no podía más y a la semana siguiente me trajeron para España, pero parecía que no me creías”, aseguró la artista que, sin embargo, se quedó encantada tras su paso por el programa de Cuatro.

La participación de Pantoja en esta nueva edición del programa podría tener mucho que ver con el contrato que firmó en el año 2019 con Mediaset y que provocó su salida de Cantora el pasado mes de abril para incorporarse a ‘Top Star’. Y es que cuando la artista se comprometió para participar en ‘Supervivientes’, en realidad se estaba comprometiendo a más cosas. Sin embargo, la tonadillera abandonaba Honduras por un problema de salud antes de tiempo y a su vuelta, aún tenía que cumplir con el resto del contrato firmado con Mediaset, que incluía también la participación como jurado en el concurso de talentos ‘Idol Kids’, que iba a grabar en dos entregas. Aunque la primera edición de ‘Idol Kids’ se grabó en tiempo, la segunda no se ha grabado aún y Pantoja retomaba el contrato con ‘Top Star’, que tampoco ha obtenido buenos datos de audiencia.