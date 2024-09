Primeras imágenes de Isabel Pantoja tras la muerte de Julián Muñoz

Isabel Pantoja ha reaparecido públicamente. Lo ha hecho, casualidad o no, apenas unas horas después de los que familiares y amigos más allegados de Julián Muñoz velaran su muerte. La tonadillera ha abandonado Cantora y se ha dejado ver en el aeropuerto de Jerez de la Frontera, en Cádiz, desde donde ha puesto rumbo a Madrid para cumplir con varios compromisos profesionales. Entre ellos, su concierto en Alcalá de Henares el próximo 27 de septiembte en el marco de su gira por España celebrando sus 50 años sobre el escenario.

Ataviada con ropa cómoda, pantalones deportivos de color rosa, zapatillas a juego y un poncho burdeos, y acompañada por su inseparable hermano, Agustín Pantoja, Isabel ha llegado al aeródromo en un vehículo con lunas tintadas para que no pueda verla nadie, si bien ha sido sorprendida por varios medios de comunicación a su llegada al lugar. Pese a ser preguntada, la cantante se ha mantenido discreta y no se ha pronunciado sobre nada que tuviera que ver con la muerte del que fuera alcalde de Marbella, ni sobre su incidente con la prensa en el aeropuerto de Tenerife, donde sus duras palabras dejaron a todos asombrados. «Cállate ya, imbécil, ¡ocúpate de España!», gritó Isabel con un tono enfurecido, mientras golpeaba el micrófono de una reportera con la mano.

Aunque en esta ocasión Isabel Pantoja ha optado por el silencio, lo cierto es que ya se conoce cuál fue su primera reacción a la muerte de Julián Muñoz. Según reveló el periodista a Antonio Rossi en el programa Vamos a ver, fue Agustín Pantoja el que informó a su hermana del fallecimiento del ex edil nada más conocerse la noticia. «Le da igual, no quiere saber nada», habría sido la respuesta de la artista. Una afirmación que confirma que Julián Muñoz forma parte del pasado de la tonadillera. De hecho, Isabel Pantoja no ha acudido al funeral de Julián ni tampoco a la capilla ardiente que se instaló en el tanatorio de Marbella tras su muerte.

La historia de (des)amor de Julián Muños e Isabel Pantoja

Isabel Pantoja y Julián Muñoz se conocieron en Marbella a principios de los años 2000, cuando Muñoz era alcalde de la ciudad y Pantoja una de las figuras más populares del espectáculo en España. Aunque frecuentaban los mismos círculos sociales debido a sus respectivas posiciones -él como político y ella como artista-, su relación se intensificó cuando comenzaron a coincidir en eventos públicos y privados en la zona. La tonadillera fue invitada a actuaciones y celebraciones organizadas por el Ayuntamiento de Marbella, y fue en ese entorno donde surgió la atracción entre ambos. En 2003, tras la polémica separación de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, la relación con la cantante se hizo pública, atrayendo una gran atención mediática.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz pusieron punto final a su relación en 2009, tras seis años juntos. La separación fue el resultado de una combinación de factores, principalmente los problemas legales y la presión mediática que enfrentaban ambos. Julián Muñoz fue detenido en 2006 por su implicación en la Operación Malaya, un gran caso de corrupción urbanística en Marbella. Pantoja también fue investigada y más tarde condenada por blanqueo de capitales en relación con el dinero que Muñoz había obtenido ilegalmente.