Isabel Pantoja ha abandonado su refugio en Cantora para aparecer por sorpresa. La cantante ha viajado hasta Madrid con un fin profesional: realizar ensayos de cara al concierto que ofrecerá este fin de semana en Jerez de la Frontera. Una cita marcada en rojo en su calendario ya que supone el regreso a los escenarios tras un año sin pisarlos; una vuelta que se produce en un momento durísimo en lo emocional para ella después de pasar un amargo cumpleaños.

La tonadillera ha llegado a los estudios de grabación en un coche conducido por su mano derecha, su compañero de vida , Agustín Pantoja. Su hermano no se separa de ella y desde hace años que es algo más que eso. Pantoja ha entrado a las instalaciones con el objetivo de preparar con sus músicos la puesta en escena de la actuación que ofrecerá en la localidad gaditana.

A su salida, como era de esperar, no ha querido hacer ninguna declaración y ni tan siquiera ha bajado la ventanilla del coche. Un gesto que enfureció a algunos periodistas que se encontraban allí cubriendo su llegada, como el reportero de ‘Sálvame’, Sergi Ferré, que no dudó dudó en denunciar públicamente el comportamiento de la artista, diciéndole a su sobrina, Anabel Pantoja, que «tu tía tiene un máster en escabullirse de periodistas». Consideraba que había utilizado a su confidente, Celeste, como señuelo para engañar a los medios.

No quiso hablar Isabel Pantoja de este pasado 2 de agosto, cuando alcanzaba la simbólica cifra de 65 años. Un cumpleaños que nada tuvo que ver con los organizados años anteriores, cuando Cantora se llenaba de amigos y familiares que festejaban por todo lo alto la fecha de la matriarca. La fractura con su hijo Kiko Rivera ha dinamitado la armonía de la familia hasta el punto de que el Dj ha rehusado felicitar a su madre por primera vez en su vida.

Una postura muy diferente tuvo su otra hija, Isa Pantoja, quien se mostraba nostálgica de tiempos pasados. La peruana sí que telefoneó a su madre y estaba exultante por ello, tal y como mostró en ‘El programa del verano’: «Llamé a mi madre y me devolvió la llamada. Pudimos hablar y no me creía que estuviéramos hablando. Me resultó increíble después de tanto tiempo y de toda la situación con mi hermano. Es de las veces que más ilusión me ha hecho ponerme en contacto con ella», reconocía.

Chabelita está viviendo con mucha pesadumbre la herida entre su hermano y su progenitora, algo que la retrotrae al pasado: «Para mí, desde muy pequeña, el cumpleaños de mi madre era una fecha muy importante. Seguramente, hayáis escuchado que el 2 de agosto Cantora se llenaba de amigos, de comida, de risas, de baile…», escribía en Instagram.

Este de agosto, Isabel Pantoja afronta su rentré en la música con el concierto que ofrecerá en el Festival Tío Pepe de Jerez, donde la ‘reina de la copla’ no se lo ha puesto del todo fácil a su público ya que ha establecido un rango de precios entre los 45 y los 1.128 euros. Un precio quizá no apto para todos los bolsillos. Sea como fuere, volverá a entonar el ‘Marinero de Luces’