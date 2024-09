Isabel Pantoja y Kiko Rivera dan la espalda a Isa en su ingreso hospitalario

Isa Pantoja se encuentra atravesando por un complicado revés de salud. Después de sufrir durante varios días intensos dolores abdominales, la hija de la tonadillera ha sido operada de apendicitis en un hospital de la localidad gaditana del Puerto de Santa María. Por ahora, la joven no se ha pronunciado sobre cómo se encuentra, pero quien sí lo ha hecho ha sido Asraf Beno, su esposo. El ex concursante de Supervivientes no se ha separado de ella en ningún momento y ha tranquilizado a la prensa asegurando que la intervención «ha salido muy bien» y que Isa ya se está recuperando.

A pesar de atender a los medios y dar la última hora sobre el estado de salud de su mujer, Asraf ha preferido mantenerse al margen cuando ha sido preguntado por si será visitada por algún familiar en los próximos días. Una incógnita que ha generado un gran revuelo mediático y que en las últimas horas parece haberse resuelto. Y es que Kiko Rivera y la intérprete de Marinero de luces han optado por la misma postura: no trasladarse al hospital en el que se encuentra ingresada la protagonista de esta noticia. Al menos, no hay imágenes que demuestren lo contrario.

Asraf Beno e Isa Pantoja. (Foto: Gtres)

El DJ es muy activo en las redes sociales, pero lo cierto es que no ha mencionado en ningún momento la operación de urgencia a la que ha tenido que someterse su hermana, ignorándola por completo públicamente. Tanto es así que en las últimas horas ha promocionado su próximo bolo, el cual tendrá lugar esta misma noche en Castilleja de la Cuesta, el municipio sevillano donde deleitará a los presentes con su don en la mesa de mezclas.

Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pi en el plató de ‘Supervivientes’. (Foto: Gtres)

Por su parte, Isabel Pantoja se encuentra completamente centrada en su gira por el territorio nacional. Sin embargo, su papel es más complicado que el de su primogénito. Y es que cabe destacar que cuando su hijo sufrió un ictus acudió al hospital pese a que por aquel entonces no mantenían ningún tipo de relación. Un movimiento que, por ahora, no se ha repetido con Isa. El único gesto que habría realizado la cantante tras enterarse de la operación de su hija lo habría hecho de la mano de su hermano. «Agustín llamó a dos personas que se encargaron de confirmarle que se trataba de una apendicitis. Después de cenar se lo dijo a su hermana, quitándole importancia. Fue Agustín el encargado de informar a Isabel Pantoja cuando ya su hija había sido operada. Ella no tiene teléfono, no se puede poner en contacto con su hija», explicaba Antonio Rossi en Vamos a ver.

Dulce Delapiedra, su eterno apoyo

Dulce Delapiedra en directo en ‘Ni que fuéramos’. (Foto: YouTube)

A pesar de haber recibido la espalda de sus familiares, Dulce Delapiedra ha vuelto a posicionarse como uno de los grandes apoyos de Isa. La que fue niñera de Cantora se puso en contacto con el programa Ni que fuéramos para dar la última hora sobre el estado de salud de la joven: «Gracias a Dios está todo controlado», aseguraba. Al ser preguntada por la posible visita de Isabel Pantoja al hospital, Dulce se mostró tajante: «Yo en directo no quiero decir nada, pero sobran las palabras […] Me muerdo la lengua», sentenciaba.