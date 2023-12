Las dos claves para entender la guerra entre Isabel Pantoja y Francisco Rivera

«El día que Isabel Pantoja entró en la cárcel fue el cumpleaños de mi madre», ha declarado Francisco Rivera durante su última entrevista. Es una de las claves para entender la contienda que mantiene contra la tonadillera. Isabel Pantoja era una de las íntimas amigas de Carmen Ordóñez y acabó enemistada con ella tras enamorarse de Paquirri, padre de Franciso y Cayetano. El torero ha puesto nombre a lo que le pasó a Pantoja. Considera que los problemas que ha tenido son consecuencia del karma, pues ha cometido errores que han causado mucho dolor.

Francisco Rivera en ‘De Viernes’ / Telecinco

Paquirri dejó una suculenta herencia que acabó en manos de Isabel Pantoja, pero el diestro quería que sus hijos Francisco y Cayetano se quedasen con sus pertenencias. Tienen un valor sentimental más que económico, pero la artista sevillana se niega a cumplir con la voluntad de Paco. Esta es la segunda clave para comprender la enemistad entre los Pantoja y los Rivera. Isabel denunció que habían robado en Cantora, finca donde guardaba los objetos personales de Paquirri, pero el paso del tiempo demostró que era mentira y que sólo había puesto una excusa para no devolverle a Francisco lo que le pertenece.

Kiko Rivera también está implicado

Kiko Rivera ha estado muchos años distanciado de su hermano Francisco. El diestro ha hecho muchos esfuerzos por reconciliarse con él, incluso iba a buscarle a casa cuando era pequeño e Isabel Pantoja se negaba a abrirle la puerta. El hijo de Carmen Ordóñez se ha sincerado en ¡De Viernes! y ahora todo el mundo entiende su dolor. Fue Kiko el que le confirmó, después de romper con Isabel, que la cantante guardaba los objetos de Paquirri en una habitación que tenía cerrada con llave. Este dato resucitó la guerra entre Francisco y la cantante, una guerra que se remonta a 1984.

Kiko Rivera saludando a Manuel Cortés / GTRES

La tonadillera era íntima amiga de Carmen Ordóñez, quien estaba enamorada de Paco, popularmente conocido como Paquirri. El problema es que Isabel se olvidó de su amistad con Carmen e inició una relación con el torero, gesto que revolucionó a la prensa del corazón en los años 80. El entorno del artista insiste en que no pudo controlar el impulso de su corazón, pero sobre esto hay varias versiones.

Francisco Rivera no ha podido recuperar la herencia de Paquirri

Isabel Pantoja con Paquirri / GTRES

Hace un año, en el programa 10 momentos, Francisco Rivera contaba ante Anne Igartiburu que Isabel Pantoja «no se hubiera casado con mi padre no habría sido lo que es». El marido de Lourdes Montes pone en duda el sentimiento de la cantante, de hecho tiene una teoría muy parecida a la que maneja Kiko Matamoros, uno de los grandes amigos de Carmen Ordóñez. El famoso colaborador aseguró en Sálvame que doña Ana Martín, madre de Isabel, hizo una pregunta cuando descubrió que su hija quería casarse con Paco: «¿Quién gana más, un futbolista o un torero?»

A Francisco le da igual el dinero, únicamente quiere recuperar los recuerdos de su padre, pero Isabel Pantoja se niega en rotundo y es demasiado tarde para trasladar este conflicto a los tribunales. «Ya ha prescrito. Judicialmente es imposible. Yo no voy a llevar a mi hermano a un juzgado. Lo que sí, que se sepa quién es cada uno. Esa persona no quería a mi padre, pero que además se regodee con el paso de los años. Yo he estado muchos años callado, con la esperanza de que eso nos ayudase a obtener algo», explicó Francisco en 10 momentos. A pesar de que Francisco no quiere saber nada de Kiko Rivera, se niega a buscarle un problema judicial.