El nombre de Isabel Pantoja vuelve a acaparar la primera plana mediática. ¿El motivo? La cancelación del concierto que tenía previsto dar en Valladolid. Tal y como se ha dado a conocer este jueves, 27 de junio, la intérprete de Marinero de luces tiene una baja médica por unos días.

Pese a que el comunicado oficial esté por llegar, Antonio Rossi ha arrojado más información sobre este asunto durante su intervención en Vamos a ver. Según el colaborador, la cantante se quedó en Madrid tras el espectáculo musical que hizo en Illescas. Dos días después se desplazó a Córdoba.

Isabel Pantoja, durante un concierto en Illescas, Toledo. (Foto: Gtres)

«Estuvo en Córdoba, habló con el médico de cabecera, los especialistas, tiene una baja por unos días y suspende el concierto de este sábado», ha detallado Rossi. Por otro lado, ha indicado que se espera que Isabel Pantoja reaparezca el próximo 12 de julio en Huelva. «Hasta donde sé no están preocupados. Es más, consideran que las informaciones que se van a ir sabiendo que se van a ir sabiendo sobre futuros proyectos van a reforzar mucho los próximos conciertos de Isabel y la van a situar mucho más a un nivel superior porque la rueda de que Isabel con su trabajo termine de pagar las deudas está casi completa. Entonces no están preocupados por la cancelación de ese concierto», ha añadido. Por otro lado, no se ha anunciado ninguna fecha nueva porque no se sabe si se cancela o se pospone. «Se verá lo que ocurre», ha insistido Antonio.

Isabel Pantoja, en su concierto de Almería. (Foto: Gtres)

¿Qué le pasa a Isabel Pantoja?

«Está cansada. Eso sí lo sé», ha dicho el colaborador. «Ella terminó agotada en Illescas. Y, bueno, tiene razones para tener una baja médica», ha añadido al mismo tiempo que ha insistido en que hay que esperar a ver lo que se explica en la misiva.

Isabel Pantoja, durante su concierto en Almería. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Kike Calleja que también estaba en el plató ha revelado más datos sobre este movimiento por parte de la artista. «Lo que me cuentan es que estaban a la espera de recibir también ese comunicado que no lo han mandado todavía a la gente de Valladolid que la habían contratado. El motivo extraoficial que les dan es agotamiento. No han dicho absolutamente nada más. De hecho, tenían previsto tener hoy una reunión antes de las cuatro de la tarde para ver próximas fechas. Estaban barajando dos», ha indicado.

«Hay un problema y es que esta todo montado y el gasto que tiene este concierto es de 350.000 euros. Montar el escenario ha costado 40.000 euros. Esos costes los tiene que asumir el promotor de Isabel Pantoja. Entonces tienen que llegar a un acuerdo porque sino tienen pensado demandar», ha añadido.